Tacizci için mahkemeden flaş karar! Toplu taşıma araçlarını kullanma yasağı

Otobüste genç bir kızı taciz etmekle suçlandı. Toplu ulaşımı kullanması yasaklandı. Mahkemeden çıkan bu karar hukukçuları şaşırttı. Vatandaşı ikiye böldü. Kararın çok ilginç ve görülmedik olduğunu söyledi hukukçular. Vatandaşlar ise kararı güzel bulurken, "otobüse binmezse ne yapacak" diye soranlar da oldu.

TACİZ İDDİASI OTOBÜS DURDURTTU

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Karara konu olay 2 Temmuz sabahı Samandıra'da bir İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre evli ve 3 çocuklu bir adam, kalabalık otobüsün içinde genç bir kıza cinsel tacizde bulundu. Genç kız aynı adamı bir buçuk ay sonra yine aynı otobüste görünce otobüsü durdurup polis çağırdı. 29 yaşındaki T.S. gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI, "DOKUNMADIM" DEDİ

Gözaltına alınan adam o gün otobüsün çok kalabalık olduğunu ve orta kapıdan bindiğini söyledi. Bindiği esnada yanında bir adamın olduğunu ve genç kıza dokunmadığını iddia etti.

AYNI SUÇTAN YARGILANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli adam genç kızın iddialarını reddetse de daha önce de aynı suçtan yargılanıp larşı tarafın şikayetinden vazgeçmesi üzerine beraat ettiği ortaya çıktı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme birçok adli kontrol kararını uygulayarak T.S.'yi serbest bıraktı. Ancak öyle bir adli kontrol şartı koydu ki şüpheli artık yolculuk edemez oldu.