Tacizci neye uğradığını şaşırdı! İki genç kız, ortalarına alıp tekme tokat dövdü

Taciz olayı akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Kocatepe parkında oturan 2 genç kız, yanlarına yaklaşan genç bir erkek tarafından sözlü tacize uğradı.

TACİZCİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Sözlü tacize dayanamayan kızlar, ortaya aldıkları erkeği tekme tokat dövdü. Olayı gören çevredeki diğer vatandaşlar da çocuğa saldırdı.

YERLERDE SÜRÜKLENDİ

Yerlerde sürünen çocuk dakikalarca kızlar ve arkadaşları tarafından darp edildi.

Olaya, orada bulunan bir vatandaş müdahale ederek gençleri dağıtırken, dayak yiyen çocuğun ise şikayetçi olduğu iddia edildi.

(İHA)

