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Tacizci olduğu iddia edilen kişiye mahalleliden meydan dayağı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 19:32 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, evli ve 2 çocuk annesi bir kadına çıkma teklifinde bulunduğu iddia edilen şahsa mahalleli meydan dayağı attı. Yere yığılan şahsı mahallelinin elinden polis ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, birkaç gündür evli ve 2 çocuk annesi olan H.D.’yi takip eden A.Ü., isimli şahıs iddiaya göre, Mehmet Akif Mahallesi 2114 Sokak içerisinde evli kadının yanına yaklaşarak kendisine “çıkma” teklifinde bulundu. Kadının kendisine evli olmasını söylemesine ve tepki göstermesine aldırış etmeyen şahıs, ısrar etmeye devam edince evli kadın, çığlık atmaya başlayarak yardım istedi.

Durumu fark eden mahalle sakinleri ile yoldan geçen vatandaşlar A.Ü.’yü yakalayarak tekme, tokat dövdü. Yaşanan olayı duyarak olay yerine gelen H.D. isimli kadının eşi M.D.’de mahalleli ile birlikte şahsı dövdü. Darp neticesi yaralanan A.Ü., kaçmaya yeltenince vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri mahalle sakinlerini sakinleştirerek A.Ü.’yü gözaltına aldı. Yaralı A.Ü., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs hastanede tedavi altına alınırken mahalle sakinleri ile karı-koca olan H.D. ile M.D., şahıstan şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Adıyaman taciz Linç Girişimi

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