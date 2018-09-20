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Tacizci papazlar için ihbar hattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Kilisenin yüksek vazifelilerinin skandal cinsel haberleri ve çocuk tacizinde bulunan papazlar hakkında haberlerin artması üzerine ABD’deki Katolik papazların bu tür ihbarların yapılacağı ihbar hattı kurmayı planladığı öğrenildi.

Tacizci papazlar için ihbar hattı!

ABD'nin The New York Times gazetesinde, papazların çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddialarının artması ve onlarca yıl bu suçlarının üstünün örtüldüğünün ortaya çıkmasıyla kiliseye güvenin sarsılmasına karşı tedbir olarak ve kiliseye güvenin yeniden tesis edilmesi amacıyla ABD Katolik papazlarının, cinsel tacizlerin ihbar edilmesi için sıcak ihbar hattının kurulmasına karar verdiği haberi yer aldı.

Ağustos ayında Pensilvanya'da bir jüri, 301 papazın 70 yıldır bin çocuk ve yetişkine cinsel taciz uyguladığını ve bunları gizlemeye çalıştığını rapor etti. Papa Francis, geçen hafta Batı Virginia’da yetişkinlere cinsel tacizle suçlanan bir papaz için soruşturma emri verdi. Cinsel taciz suçlarının mahkemeye düşmeden çözmeye çalışan Brooklyn Piskoposluğu, önceki gün bir Hristiyan din öğretmeninin çocukken taciz ettiği dört kişinin olayı mahkemeye taşımaması için 27 milyon 500 bin dolarak anlaştığı belirtildi.

ABD Katolik Papazlar Konferansı İdari Komitesi yayımladığı bildiride, "Bazı papazların hareketleri ve bunlara göz yumulması hem kiliseye hem de şahıslara büyük zarar verdi. Papazlar otoritelerini ve güçlerini hem kötüye hem de başkalarına karşı cinsel taciz için kullandı. Papazların, skandal korkusu yerini kaygıya bırakarak, tacizcilerin korunmasına yol açmıştır" denildi.

Katolik kilisesi dünya genelinde küçük çocukların cinsel tacize karışma kriziyle karşı karşıyla kaldı. Washington’un kardinali Theodore McCrracick’in cinsel taciz iddialarının ardından görevi bırakmak zorunda kalması üzerine ABD’de papazlar skandalı kilisenin liderleri üzerine yoğunlaştı. Açılacak papaz cinsel taciz ihbar hattıyla, papazlar tarafından çocuklar veya büyüklere yapılan cinsel taciz şikayetlerinin sivil yetkililere ve kilise yetkililere ulaştırmasına imkan sağlanacağı belirtildi.

Geçen hafta New York Genel Savcısı cinsel taciz soruşturması sebebiyle 8 Katolik piskoposu için celp kararı çıkardı.

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taciz New York Times papaz Çocuk istismarı

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