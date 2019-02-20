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Tacizci rahipler daha savunmasız olduğu için sağır çocukları seçmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

Arjantin’de dini eğitim veren Antonio Provolo Sağırlar Enstitüsünde görevli rahiplere açılan davada 14 çocuğa tecavüz edildiği ortaya çıktı.

Tacizci rahipler daha savunmasız olduğu için sağır çocukları seçmiş

Arjantin’de dini eğitim veren Antonio Provolo Sağırlar Enstitüsünde görevli rahiplere açılan davada 14 çocuğa tecavüz edildiği ortaya çıktı. Enstitünün yöneticisi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Arjantin’in Los Andes bölgesinde dini eğitim veren Antonio Provolo Sağırlar Enstitüsüne birkaç yıl önce baskın düzenlenmiş ve cinsel istismar skandalları ortaya çıkmıştı. Savcılar, sübyancı rahiplerin sağır çocukları taciz ettiğini ortaya çıkarmış, 13 şüpheli hakim karşısına çıkarılmıştı. Enstitünün yöneticisi Rahip Nicola Corradi, 14 yaşındaki bir çocuğa tecavüz dâhil olmak üzere pek çok cinsel taciz iddiasından suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan birinin ceza almasına gerek görülmezken, Rahip Corradi’nin yardımcısı Horacio Corbacho ve 10 eğitmen rahip de çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırıldı.
İşitme engelli öğrencilerin çoğunun kilisenin kutsallığına inanan fakir ailelerden geldiği biliniyor. Savcılar, çocukların tecavüze uğradıklarını, bazen tecavüze bağlı olarak yaşadıkları kanamanın gizlenmesi için bebek bezi giymeye zorlandıklarını kanıtladı. Aynı zamanda sınırlı iletişim kurma yetenekleri yüzünden neler olduğunu açıklayamayan çocukların işaret dili kullanmaları durumunda okuldaki diğer öğrenciler tarafından dövüldükleri öğrenildi. Davanın Başsavcısı Gustavo Stroppiana duruşma sırasında, “Onlar mükemmel kurbanlardı” diyerek durumu özetledi.

Kilise soruşturmaya yardım etmiyor
Başsavcı Stroppiana, önceki yıllarda da enstitüde kalan çocukların tacize uğramış olabileceğini kaydetti. Şu an ev hapsinde tutulan 83 yaşındaki enstitünün yöneticisi Nicola Corradi hakkında 1970’ten 1994 yılına kadar çalıştığı Arjantin’deki bir rahibe okulunda yaşanan cinsel suçlarla ilgili de soruşturma bulunuyor. Fakat Arjantinli savcılar, kilisenin tam işbirliği yapmadığı için soruşturmanın ilerlemediğini dile getirdiler.

Papa’nın davayı görmezden geldiği iddiası
Washington Post gazetesinin mülakat yaptığı enstitüde suistimal edildiğini iddia eden 14 eski öğrenciden biri olan 22 yaşındaki genç, “Papa Francis’in buraya gelmesini istiyorum. Bunun nasıl olduğunu bildikleri halde neden hiçbir şey yapmadıklarını açıklamasını istiyorum” dedi.

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