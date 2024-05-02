Tacizci sanılarak vahşice öldürülmüştü; sanıklara ceza indirimine tepki

Diyarbakır’da, kız çocuğu G.S.'nin (12) fotoğrafını çektiği iddiasıyla darbedilerek, bıçaklandıktan sonra yaralı halde sokaklarda gezdirilip, hayatını kaybeden ancak daha sonra yanlış kişi olduğu ortaya çıkan Ergün Arslan'ın (40) kardeşi Süleyman Arslan, ağabeyinin ölümüne ilişkin yargılanan 2'si tutuklu, 6 sanığın 10 ile 25 yıl arasında ceza almalarına ve birine iyi hal indirimi uygulanmasına tepki gösterip, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi. Konuyu başından sonuna kadar takip eden ve olayın taciz olmadığını ortaya çıkaran DHA’ya da teşekkür eden Arslan, “Haksız ve suçsuz yere bir insan ortada katledildi. Aldıkları ceza yetersiz, çünkü ortada bir öldürülme değil, vahşice katledilme olayı var” dedi.