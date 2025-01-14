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  4. Tacizci taksicinin iğrenç mesajları tek tek yayınlandı! İnfial yaratan olayda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Karısını kıskandırmak için yapmış...'

Tacizci taksicinin iğrenç mesajları tek tek yayınlandı! İnfial yaratan olayda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Karısını kıskandırmak için yapmış...'

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
14.01.2025 16:18
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İstanbul'da bir taksicinin baygın olan kadın yolcusunu taciz ettiği görüntüler büyük tepki çekmişti. Adliyeye sevk edilen tacizcinin ifadesinde 'eşimi kıskandırmak için' yaptım dediği ortaya çıktı. Olayın ardından İbrahim Haskaloğlu X hesabından taksicinin WhatsApp üzerinden yazışmalarını paylaştı.

Tacizci taksicinin iğrenç mesajları tek tek yayınlandı! İnfial yaratan olayda yeni detaylar ortaya çıktı! 'Karısını kıskandırmak için yapmış...'

İstanbul’da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksi sürücüsü, emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Taciz iddialarını reddeden B.N., aracına aldığı kadınla sabaha kadar gezdiğini ardından uyuyakalan kadının görüntülerini çekerek boşanma aşamasındaki eşine kıskandırmak için yolladığını öne sürdü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatmış, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edilmişti. Şüpheli bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelinin cep telefonunu inceleyen ekipler, videodaki kadın ile geçmişte tanışan B.N.’nin boşanma aşamasında olduğu ve kayda aldığı görüntüleri kıskandırmak amacıyla eşine gönderdiği belirlenmişti.
Emniyette sorguya alınan şüphelinin işlemleri tamamlandı. Taksici adliyeye sevk edildi.

TAKSİCİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI, TACİZ İDDİALARINI REDDETTİ

Gündemi sarsan olayda B.N.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. B.N., aracına aldığı kadının kendisinden sigara yakmak için ateş istemesi üzerine tanıştıklarını ve ardından gece boyu beraber gezdiklerini belirtti. Kadının sabaha karşı yan koltukta uyuyakaldığını söyleyen B.N., kendisinin yaklaşık 1,5 yıldır evli olduğunu ve boşanma aşmasına geldiği karısını kıskandırmak için video çektiğini ifade ederek taciz iddialarını da reddetti. Şüphelinin yaklaşık 8 ay önce eşine çektiği videoyu gönderdiği öğrenildi. İfadesinde boşanma aşamasındaki karısının abileri tarafından tehdit edildiğini öne süren B.N., eşinin kendisini rezil etmek için bu şekilde ihbarda bulunduğunu belirtti. Eşiyle arasında sıkıntılar olduğunu iddia eden B.N., aile içi şiddet dosyası olduğunu ve eşinin kendisini bıçakladığını öne sürdü. B.N. ayrıca eşinin kendisine de zarar verdiğini iddia etti.

WHATSAPP MESAJLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından gazeteci İbrahim Haskaloğlu X hesabından taksicinin WhatsApp üzerinden kadınlari taciz ettiği yazışmaları paylaştı.

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Mesajlarda tacizci, evine bıraktığı kadının telefonuna ulaşarak rahatsız etmeye devam ettiği görülüyor.

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Tacizci, çektiği müstehcen görüntüleri WhatsApp grubunda paylaşmıştı.

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TGRThaber'de yayınlanan görüntülerde Avukat Mertcan Nacar, "bunu ilk kez yapmıyor belli ki, çok rahat gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

İğrenç olay! Taksi sürücüsü baygın yolcusunu taciz edip videoya çekti İğrenç olay! Taksi sürücüsü baygın yolcusunu taciz edip videoya çekti

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Taksici cinsel taciz
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