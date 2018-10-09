HABER

Tacizcilerin anneleri taciz edilen kızları dövdü: 34 yaralı

09.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Bihar eyaletindeki yatılı bir ortaokulda 34 kız öğrenci yurtlarında uğradıkları saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı.

Tacizcilerin anneleri taciz edilen kızları dövdü: 34 yaralı

Kız öğrencilerin, kendilerine laf atan erkeklerin anneleri ve komşuları tarafından yurtlarında demir çubuklarla dövüldüğü ve saçlarından sürüklendiği belirtildi.

Olayla ilgili olarak altı erkek çocuğu ve üç kadın gözaltına alınırken, saldırı ülkede tepkiye neden oldu.

ÖNCE KAÇTILAR, SONRA ANNELERİYLE GELDİLER

Polis yetkililerine göre, olay Cumartesi akşamı Triveniganj kasabasında meydana geldi.

Bir grup erkek çocuğu, okulun bahçesinde oyun oynayan kızlara laf attı, duvarlara cinsel içerikli yazılar yazdı. Yaşları 10 ile 16 arasında değişen kız öğrenciler birleşip çocukları kaçırdı.

Ancak görgü tanıklarına göre, aralarında çocukların anneleri ve komşularının da bulunduğu 15 kişilik bir grup 20 dakika kadar sonra ellerinde sopalar ve demir çubuklarla yurdu bastı.

Saldırıya uğrayan Gudia adlı bir öğrenci, "Bizi saçlarımızdan tutup yerlerde sürüklediler. Elbiselerimizi, parçaladılar. Hepimiz korku içinde çığlıklar atıyorduk" dedi.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerden hiçbirinin durumunun ağır olmadığı belirtildi.

Olay ertesi gün bir yürüyüşle porotesto edildi. Eylemciler, okullarda daha fazla güvenlik önlemi alınmasını ve saldırganların cezalandırılmasını talep etti.

Bir polis yetkilisi, okulun etrafına yüksek bir duvar örüleceğini açıkladı.

PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri (Listede Türkiye de var) Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri (Listede Türkiye de var)
Eski sevgilisine cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafı gönderince...Eski sevgilisine cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafı gönderince...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan taciz tacizcilerin anneleri dayak India bihar

En Çok Okunan Haberler

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ülke ayağa kalktı: Bulgaristan onun için ağlıyor

Ülke ayağa kalktı: Bulgaristan onun için ağlıyor

Uzmanların yeni teorisi: Kış penisi

Uzmanların yeni teorisi: Kış penisi

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri (Listede Türkiye de var)

Dünyanın en güçlü 10 hava kuvvetleri (Listede Türkiye de var)

Eski sevgilisine cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafı gönderince...

Eski sevgilisine cinsel ilişkiye girerken çektiği fotoğrafı gönderince...

Görenler gözlerine inanamadı! Gerçek sonra ortaya çıktı!

Görenler gözlerine inanamadı! Gerçek sonra ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.