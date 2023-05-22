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  4. Tacizciye meydan dayağı! Hastanelik ettiler, polis zor kurtardı

Tacizciye meydan dayağı! Hastanelik ettiler, polis zor kurtardı

22.05.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da M.A. (23), takip ettiği M.T. (26) adlı kadının dini nikahla birlikte yaşadığı Y.B. (26) ve arkadaşları tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, M.A.'yı kalabalığın elinden polis kurtardı. Hastanede tedaviye alınan M.A., eski kız arkadaşına benzettiği için M.T.’yi takip ettiğini öne sürdü. M.A, olayın yanlış anlamadan kaynaklandığını iddia ederek kendisini dövenlerden şikayetçi olmadığını belirtti. İşte detaylar...

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi’nde meydana geldi. M.T. caddede yürürken M.A.’nın kendisini takip ettiğini fark edip, dini nikahla birlikte yaşadığı Y.B.’yi telefonla arayarak haber verdi. Bunun üzerine Y.B., yanına arkadaşlarını da alıp, bölgeye gitti.

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Y.B. ve arkadaşlarını gören M.A. kaçarak bir pasaja sığındı. Pasajdan çıkarılan M.A., Y.B. ve arkadaşları ile çevredeki bazı kişiler tarafından dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalabalığın elinden alınan M.A., ambulansa konularak hastaneye götürüldü. Y.B ve arkadaşları ise gözaltına alındı.

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Hastanede tedavisi süren M.A. ifadesinde, M.T.’yi eski kız arkadaşına benzettiği için takip ettiğini öne sürerek, olmadığını görünce kadından özür dilediğini, kadının çağırdığı kişiler tarafından dövüldüğünü söyledi.

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M.A, olayın yanlış anlamadan kaynaklandığını iddia ederek kendisini dövenlerden şikayetçi olmadığını belirtti. Y.B. ve arkadaşları, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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(DHA)

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