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  4. Tacizciye meydan dayağı kamerada! Paranın üzerine kalp çizip 'dünya güzeli' yazmış

Tacizciye meydan dayağı kamerada! Paranın üzerine kalp çizip 'dünya güzeli' yazmış

27.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iğrenç bir taciz olayı yaşandı. Rüstem B. (46), müşteri olarak gittiği pastanede, iş yeri sahibinin kızı Yağmur K.'yi (18) taciz etti. Paranın üzerine kalp çizip, adını ve 'Dünya güzeli' yazıp, bir tespih ile bıraktığı ileri sürülen Rüstem B.'ye çalışanlar ile esnaf meydan dayağı attı. Polisin müdahalesi ile kalabalığın elinden alınan Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyip hastaneden ayrıldığı belirtildi. Yağmur K.'nin ailesi ise polise giderek şikayetçi oldu.

Tacizciye meydan dayağı kamerada! Paranın üzerine kalp çizip 'dünya güzeli' yazmış

Tepki çeken olay, 23 Ekim günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kendilerine ait pastanede çalışan Yağmur K., çalışanlara müşterilerden Rüstem B.'nin, 10 TL'nin üzerine kalp simgesi çizip, adını ve 'Dünya güzeli' yazıp, bir tespih ile bıraktığını söyledi. Yağmur K. ayrıca Rüstem B.'nin son iki haftadır ve özellikle pazar günleri geldiğini belirtti. Bunun üzerine çalışanlar, Rüstem B.'nin pastaneye gelmesini bekledi.

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Rüstem B. gelip, pastane bahçesinde oturarak, sipariş verdi. Bu sırada Yağmur K.'nin akrabası Şükrü Duran (36) ile çalışanlar, Rüstem B.'nin yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedi. Tartışma, kısa sürede kavga dönüştü. Çıkan kavgada Şükrü Duran, Rüstem B.'ye yumruk attı.

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POLİS ELLERİNDEN ALDI

Rüstem B.'nin 'tacizci' olduğu iddiasının duyulması üzerine esnaf ve mahalleli de kavgaya karıştı. Kalabalık, Rüstem B.'yi feci şekilde dövdü.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin müdahalesi ile kalabalığın arasından alınan Rüstem B., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaburgalarında kırıklar, vücudunun çeşitli yerlerinde ise morluk oluşan Rüstem B.'nin tedaviyi kabul etmeyerek, hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

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'BİZİ AYIRMAK YERİNE MEYDAN DAYAĞI ATTILAR'

Yağmur K.'nin 18 yaşına yeni girdiğini belirten Şükrü Duran, "Adam babası yaşlarında, art niyet dışında ne gibi bir beklenti olabilir. Pastanenin mutfak bölümündeydim. Çalışanlar, yanıma gelip, "Kızımızı rahatsız eden beyefendi geldi" dediler. Yanına gidip, 'Sen tacizde bulunmuşsun' dedim. O da bana hakaret edici argo bir kelime kullandı. Kendime hakim olamadım, aramızda bir arbede yaşandı ve olay dışarıya taştı. Daha sonra tacizci olduğunu duyup yanımıza gelen esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar, bizi ayırmak yerine meydan dayağı attı. Bu 3- 5 dakika kadar sürdü. Daha sonra polis geldi, durumu izah ettik. Ambulans gelip şahsı götürdü. Hastanede tedavi gördüğünü öğrendik" dedi.

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'KIZIMIZIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Bu tarz insanların toplum için zararlı olduğunu söyleyen Duran, "Gereken cezanın halk tarafından değil; yasal olarak almasını biz de tercih ederiz. Fakat sinir esasında olan bir şeydi. Kendisinden davacı olduk. Tedavi için hastaneye götürdüler. Ne oldu, bilmiyoruz. Kızımızın psikolojisi bozuldu. Burada çalışan diğer kızlar da korku içinde" diye konuştu.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İHA

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