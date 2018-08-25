Tacizciye müdahale eden kişiyi tacizci sanıp, lince kalkıştılar

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tacize uğrayan genç kıza yardımcı olmayan çalışan A.Ş. yanlış anlaşılınca bazı kişilerin saldırısına uğradı. Genç kız, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın' diye bağırırken, bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.'nin sırtına sapladı. Araya girenler A.Ş.'yi kalabalığın elinden kurtardı.

Olay, bugün öğle saatlerinde, Gebze ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Yoldan geçen bir kişinin genç kızı taciz ettiğini gören A.Ş., genç kıza yardım etmek istedi. Bu sırada çevrede bulunan bazı kişiler A.Ş.'nin genç kızı taciz ettiğini sandı. Bu kişiler, A.Ş.'yi dövmeye başladı. Genç kız, saldıranlara engel olmaya çalışarak, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın' diye bağırdı. Kalabalıktan bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.'nin sırtına sapladı. Kızın bağırışlarını duyan bir esnaf koşarak yerde yatan A.Ş.'yi darp eden kişilerin elinden kurtardı. Olay yerine gelen Yunus ekipleri, A.Ş.'yi koruma altına aldı. A.Ş., olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.Ş.'nin sağlık durumunun ağır olmadığı bildirildi.

Genç kızın ifadesine başvuran polis, gerçek tacizciyi ve A.Ş.'yi soda şişesi ile yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.