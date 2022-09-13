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  4. Tacizciye sokak ortasında tekme tokat dayak! 'Namus meselesi, kimse karışmasın'

Tacizciye sokak ortasında tekme tokat dayak! 'Namus meselesi, kimse karışmasın'

13.09.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bir kişi, bir kadını mesaj atarak taciz etti. Durumu öğrenen kadının kocası ve akrabaları, kadının telefonundan mesaj atarak tacizciyi bir kafede buluşmaya davet etti. Buluşma yerine gelen tacizci, kadının kocası ve yakınları tarafından tekme tokat dövüldü. Darp anları ise, gruptaki bir kişi tarafından görüntülendi. İşte olayın detayları...

Tacizciye sokak ortasında tekme tokat dayak! 'Namus meselesi, kimse karışmasın'

Esenyurt'ta dehşete düşüren bir olay yaşandı. Eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan koca durumu akrabalarına anlattı. Kadının eşi mesaj atan kişiye, kadının ağzından mesaj atarak bir kafede buluşma teklif etti.

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Buluşma yerine erken gelen kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak, darbetmeye başladı. Yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzağa düşürdükleri kişiyi feci şekilde dövdü.

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"NAMUS MESELESİ, KİMSE KARIŞMASIN"

Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek, "Bu namus meselesi. Kimse karışmasın" dedi. Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izlerken, feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı ve olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taciz dayak
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