Tacizciyi kameraya almıştı...O tacizci yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de 23 yaşındaki G.Y., 24 Nisan'da yolda yürürken bir kişinin tacizine uğradı. Sokak ortasında cinsel organını gösteren tacizciyi, genç kadın cep telefonu kamerasıyla kaydedip şikayetçi oldu. Polis o kamera görüntülerinden tacizcinin kimliğine ulaştı. Tacizci Bursa'da saklandığı evde yakalandı.

Sultangazi'de özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye, cinsel organını göstererek taciz eden şüpheli Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polise yakalanmamak için sakallarını kestiği ve Bursa'da yaşayan amcasının evine kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Sultangazi'de kimliği belirsiz bir kişi 24 Nisan'da özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye takip ettiği sırada cinsel organını göstererek taciz etti. Çantasından cep telefonunu çıkaran genç kadın bir yandan hızlı adımlarla yürürken, bir yandan da kendisini taciz eden kişiyi kameraya kaydetti. Genç kadın tacizciden şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelinin F.A.İ. olduğunu kadının çektiği görüntüler ve güvenlik kamera görüntülerinden belirledi.