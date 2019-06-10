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Tacizciyi linçten polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 09:59 | Son Güncelleme

ADANA'da küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.

Tacizciyi linçten polis kurtardı

ADANA, (DHA) - ADANA'da küçük kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.
Olay, Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, küçük bir kız çocuğunun taciz edildiğini görenler, polisi aradı. Korkan şüpheli ise bir apartmana gizlendi. Mahalle sakinleri şüpheliyi gizlendiği yerden çıkarıp dövmeye başladı. Bu sırada olay yerine gelen polisler, şüpheliyi gözaltına alarak linçten kurtardı. Yaşananlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Tacizciyi linçten polis kurtardıTacizciyi linçten polis kurtardı

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