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Tacizde bulunup engelli kızın videosunu çekti! Mahkemede skandal sözler

21.02.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 27 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Dilan E.'ye tacizde bulunup videosunu çeken ve daha sonra da alıkoyan 29 yaşındaki Muhammet Burak E., mahkemede "Şirin'in engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten sosyal medyadan tanıştık ve arandığını da sosyal medyadan öğrendim" diye konuştu.

Tacizde bulunup engelli kızın videosunu çekti! Mahkemede skandal sözler

Ankara'da Yenimahalle'de Muhammet Burak E., 27 yaşındaki zihinsel engelli Şirin Dilan E.'ye tacizde bulunup videosunu çekmek ve daha sonra da alıkoymak iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Mahkemede Muhammet Burak E., "Şirin'in engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten sosyal medyadan tanıştık ve arandığını da sosyal medyadan öğrendim" derken Şirin Dilan E. ise "Tacizde bulundu ve videomu çekti. Ben gitmek isteyince izin vermedi" diye konuştu.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Yenimahalle ilçesi Batıkent semtinde oturan zihinsel engelli Şirin Dilan E., geçen yıl 4 Ağustos'ta evinden çıktıktan sonra kayboldu. Polis tarafından telefon sinyalinden Etimesgut ilçesinde olduğu tespit edilen Şirin Dilan E., o bölgede parkta yürürken bulundu. 16 saat sonra ulaşılan Şirin Dilan E.'nin ifadesi üzerine, engelli kızı zorla alıkoyduğu ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Muhammet Burak E. gözaltına alındı. Şüpheli, mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Adli tıp kurumu raporunda Şirin Dilan E.'nin cinsel istismara uğradığı tespiti yapılırken, Muhammet Burak E. hakkında 'cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

"SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan sanık Muhammet Burak E., hakim karşısına çıktı. Şirin Dilan E. duruşmaya adli gözlem odasında uzman eşliğinde katılırken, annesi Türkan E. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Muhammet Burak E., "İki medeni insan gibi bir araya geldik. Ben Şirin'e çok kibar davrandım. Kötü bir niyetim yoktu. Şirin'in engelli olduğunu bilmiyordum. Zaten sosyal medyadan tanıştık ve arandığını da sosyal medyadan öğrendim" dedi.

"TACİZDE BULUNDU, VİDEOMU ÇEKTİ"

Adli gözlem odasında uzman gözetiminde ifade veren Şirin Dilan E. ise sanık Muhammet Burak E.'den şikayetçi olduğunu belirterek, "Daha önce tehdit alıyordum. Bana yardım edeceğini söyledi. Evde yalnız yaşadığını, isterse kendisiyle yaşayabileceğimi söyledi. Ben ona daha önceden sosyal medyadan durumumu ve engelli olduğumu söyledim. Bunun üzerine 'Sen engelli değilsin, insanların söylediklerini takma' dedi. Sonra tacizde bulundu ve videomu çekti. Ben gitmek isteyince izin vermedi. Beni kendisinin götüreceğini söyledi. Sabaha karşı da beni bıraktı" dedi.

Cumhuriyet savcısı, suçun vasfı gereği sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın tutuksuz halinin devamı ile Şirin Dilan E.'nin beden ve ruh sağlığı bakımından kendini savunup savunamayacağının tespit edilmesi için adli tıp kurumuna sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara taciz
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