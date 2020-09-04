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Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki hava durumu sunucusu Kelly Plasker, sosyal medya hesabından lise öğrencisiyken bando takımı hocasının iki kez kendisini taciz ettiğini sosyal medya hesabından paylaştıktan birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Oğlunu ve babasını kaybeden sunucunun, yaşadığı olayları daha fazla kaldıramayıp hayatına son verdiği öne sürüldü.

Tacize uğradığını itiraf eden sunucu intihar etti!

42 yaşındaki hava durumu sunucusu Kelly Plasker, ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında öğretmeninin tacizine uğradığını itiraf eden Plasker, paylaşımından birkaç sonra evinde ölü bulundu.

Kelly'nin ölüm haberinden sonra çalışma arkadaşları büyük bir üzüntü duyduklarını, yaşadıkları bu kayıp karşısında kendilerine destek veren tüm izleyicilere teşekkür etti.

Son paylaşımında tüm arkadaşlarına ve dostlarına teşekkür eden Kelly'nin ölümünün altından büyük bir dram çıktı.

42 yaşındaki sunucunun oğlu üç yıl önce 20. doğum gününde intihar etmiş bir kaç ay sonra da babasını kaybetmişti.

"Ruhsal olarak çöktüm ve artık kaldıramıyorum" diyerek son paylaşımını yapan Kelly, uğradığı tacizi itiraf edip arkadaşlarımı seviyorum diyerek videoyu bitirdi.

Kelly'nin meslektaşı ve aynı zamanda yakın arkadaşı olan Karin McKay, Kelly'nin oğlunun intiharından sonra ağır bir travma yaşadığını ve kendisine bir gün hayatının asla bir daha eskisi gibi olmayacağını söylediğini belirtti.

Karin, Kelly'nin cinsel tacize uğradığı ile ilgili daha önce hiç kimseye bir şey söylemediğini, arkadaşının yaşadığı olayları daha fazla kaldıramayıp hayatına son verdiğini söyledi.

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