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'Tacize uğradım' diyen kadını korumak isterken öldürüldü! Cinayet anı kamerada

22.06.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta gündüz vakti sokak ortasında kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Bir kadın, sokakta tartıştığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiden şiddet görünce kaçıp iş yerine sığındı. İş yeri sahibi Mehmet Ali Tanyıldız, "Beni taciz ediyor, laf atıyor" diyen kadına yardım etmek istedi. Kadının peşindeki Arda G. ile tartışan Mehmet Ali Tanyıldız, silahla vurularak öldürüldü. Cinayet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İşte olayın detayları...

'Tacize uğradım' diyen kadını korumak isterken öldürüldü! Cinayet anı kamerada

Dehşete düşüren olay, dün saat 15.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1973. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sevgili olduğu belirtilen ikili arasında sokakta tartışma çıktı. Arda G.'nin şiddet uyguladığını öne süren kadın, tekstil işi yapan Mehmet Ali Tanyıldız'ın iş yerine sığındı. Kadın, peşinden gelen Arda G.'yi tanımadığın belirterek "Taciz ediyor, laf atıyor" dedi.

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KURŞUN YAĞDIRDI

Mehmet Ali Tanyıldız, kadının korumak için Arda G. ile tartıştı. Arda G. Birkaç dakika sonra geleceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Olay yerine arkadaşı Sedat B. ve abisi Mete G. ile gelen Arda G. yanında getirdiği silah ile tartıştığı Mehmet Ali Tanyıldız'a ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Mehmet Ali Tanyıldız'ın göğsüne isabet etti. Olaya müdahale etmek isteyen komşu esnaf Mısır uyruklu Zakaria Ali A. bacağına isabet eden mermi ile yaralandı. Saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.

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YAKALANDILAR

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Tanyıldız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olay sonrası evlerini tespit ettiği şüphelilerden Mete G. ile kardeşi Arda G. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet silahı ise ekiplerin araması sonucu Turgut Özal Stadı yanında bulundu.

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CİNAYET KAMERADA

Polis ekiplerinin diğer şüpheli Sedat B. için yakalama çalışması devam ediyor. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

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