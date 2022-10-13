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Tacizi önlerken öldürülmüştü... Haydar Can Kılıçdoğan cinayetinde isyan ettiren karar

13.10.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, parkta rahatsız ettikleri D.G. (12) ve A.T. (13) adlı kız çocuklarına yardım etmek isteyen Haydar Can Kılıçdoğan'ı (28) bıçaklayarak öldüren Mert T. (17) ve Yunus S. (17), 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Haydar Can'ın ailesi verilen karara isyan etti. Anne Songül Kılıçdoğan, "İnsanın canına kıymanın büyüğü, küçüğü olmamalı, diye düşünüyorum. Bir insanın canına kastediyorlarsa en ağır cezayı almalılar. Daha yüksek cezalar almaları için itiraz edeceğiz" dedi. İşte detaylar...

Tacizi önlerken öldürülmüştü... Haydar Can Kılıçdoğan cinayetinde isyan ettiren karar

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 31 Ekim 2021'de meydana gelen olayda D.G. ve A.T. adlı kız çocukları, parkta yanlarına gelen Mert T. ve Yunus S.'nin kendilerini rahatsız etmesi üzerine aynı parkta bulunan Haydar Can Kılıçdoğan'dan yardım istedi. Haydar Can, Mert T. ile Yunus S.'nin yanına giderek uyardı. Çıkan kavgada Haydar Can, 6 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Haydar Can Kılıçdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından oto tamircide çalışan Mert T. ile Yunus S., yakalanırken mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Mert T. ve Yunus S. hakkında 'kasten öldürme' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 31/3 maddesi gereğince yaşlarının 15 ile 18 arasında olması nedeniyle 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

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'MAHKEME TAKDİR İNDİRİMİ YAPMADI'

Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mert T. ve Yunus S., katılırken, taraf avukatları ve Haydar Can Kılıçdoğan'ın anne ve babası da salonda hazır bulundu.

Son savunmalarını yapan sanıklardan Mert T., "Biz kızlarla tanışmak istedik, olay yerinden ayrılıp giderken maktul küfür ederek üzerimize geldi, arkadaşım Yunus'a saldırdı. Bu sırada aramızda boğuşma yaşandı. Maktul küfür ederek bize saldırınca olay gerçekleşti. Yaptıklarımdan vicdan azabı duyuyorum. Çok pişmanım. Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.

Yunus S. ise "Kızlarla tanışmak istemiştik. Olay yerinden ayrılırken maktül bize küfür ederek üzerimize yürüdü. Olayda Mert'in elinde bıçak görmedim, bıçak görseydim kullanmasına kesinlikle müsaade etmezdim" dedi.

Mahkeme heyeti, suçları sabit görülen suça sürüklenen çocuk sanıklar Mert T. ve Yunus S.'nin yaşlarının 15-18 yaş grubunda bulunması nedeniyle 15'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verdi. Kararda takdir ve iyi hal indirimi yapılmadı ve sanıkların tutukluluğunun devamına hükmedildi.

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'BİR ÜST MAHKEMEYE MÜRACAAT EDECEĞİZ'

Duruşma sonrası konuşan Haydar Can Kılıçdoğan'ın babası Nurettin Kılıçdoğan, "Bizim çocuğumuz geri gelmeyecek; ancak bir çocuğumuz daha kaybolmasın, sanıklar bir başkalarına daha zarar veremesin diye bir mücadele sürdürdük. Bu mücadelemiz devam edecek. Haydar Can bize çok güzel bir anı bıraktı, onun için bu mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.

Anne Songül Kılıçdoğan ise "En yüksek cezayla cezalandırılmalarını istedik ama yaşları küçük olduğundan kaynaklı bu cezayı aldılar. Bizim temennimiz hiç içeriden çıkmamalarıdır. Çocuğum toprak altında, hiç suçu günahı yokken gitti. İnsanın canına kıymanın çocuğu büyüğü, küçüğü olmamalı diye düşünüyorum. Bir insanın canına kast ediyorlarsa en ağır cezayı almalılar. Daha yüksek cezalar almaları için bir üst mahkemeye müracaat edeceğiz" diye konuştu.

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'18 YILDAN 24 YILA KADAR CEZA ALMALARINI BEKLİYORDUK'

Ailenin avukatı Deniz Can Aydın da sanıkların 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapse çarptırıldığını ancak suça sürüklenen çocuk oldukları için kanunda uygulanan indirimle cezanın 15 yıla indirildiğini belirterek, "Cezada bir takdir indirimi de uygulanmadı. Bizim beklentimiz ağırlaştırılmış müebbetin suça sürüklenen çocuklara uygulanan haliyle 18 yıldan 24 yıla kadar ceza almalarını bekliyorduk. Biz nitelikli insan öldürme konusunda ceza verilmesini istiyorduk ve bu iddianın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara taciz
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