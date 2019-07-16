Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Olay, geçen yıl Aralık ayında merkez Karatay ilçesi Hacısadık Mahallesi Şairbaki Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Olay tarihinden 2 yıl önce cezaevinden çıkan Ali Kalburcu, işsiz olması nedeniyle bir süre kardeşlerinin yanında kaldı. Olaydan 3 ay önce de 1,5 yıldır cezaevinde bulunan ve soyadını mahkeme kararıyla değiştiren ağabeyi Mesut K.'nin eşi ile 2 kızının yaşadığı evine yerleşti. İddiaya göre amca olay gecesi alkollü halde eve gelerek, taşkınlık yaptı. Yengesi E.K. ile yeğenleri Fadimana K. ve K.K. tarafından sakinleştirilen Kalburcu, odasına yatırıldı. Sabaha karşı uyanan Kalburcu, yengesi ile yeğenlerinin yattığı odaya girdi. İddiaya göre yeğeni Fadimana K.'nin üzerine yattı. Amcasını üzerinden itmeye çalışan ancak başarılı olamayan Fadimana K., odada bulunan odunu eline alıp, Kalburcu'nun başına vurdu. Başına aldığı darbe nedeniyle yere yığılan Ali Kalburcu'yu anne ve kızları, bayıldığını düşünüp, yatağına yatırdı. Bir süre sonra nefesini ve nabzını kontrol ettikleri amcanın öldüğü fark edildi. Bunun üzerine Fadimana K., annesi ve kardeşinin yardımıyla Ali Kalburcu'yu boynuna sardığı kablo ile tavana asıp, olaya intihar görüntüsü verdi. Ardından sokağa çıkıp "Ali amcam kendini astı" diye bağırarak, yardım istedi.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI



İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Ali Kalburcu'nun öldüğü tespit etti. Yapılan otopside, Ali Kalburcu'nun başına sert bir cisim ile vurulduğu ve beyin kanaması geçirerek, öldüğü ortaya çıktı. Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fadimana K. ile annesi ve kız kardeşini gözaltına aldı. Polisteki sorgusunda suçunu itiraf eden Fadimana K., "Amcam eve sarhoş geldi. Taşkınlık çıkardı. Amcamı sakinleştirip, odasına yatırdık. Odamıza geçip, uyuduk. Bir süre sonra amcam odamıza girerek, üzerime yattı. İtmeye çalıştım ancak itemedim. Amcam koluma dokunur gibi oldu. Odadaki odunla kafasına vurdum. Bayıldığını zannedip, yatağına yatırdık. Kımıldamayınca nabzını ve nefesini kontrol ettik. Öldüğünü anlayınca intihar görüntüsü verdik. Sonra da polisi aradık. Suç aleti odunu yaktık. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne ve 2 kızı adliyeye sevk edildi. Anne savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 2 kardeşten Fadimana K. tutuklandı. Kız kardeşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.