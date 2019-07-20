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Tacizle suçladığı babasının arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, Ebru Uylasoy (26), annesiyle tartıştıktan sonra bir süre yanında kaldığı babasının arkadaşı Sebahattin Akarca'yı (69), kendisini taciz ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Ebru Uylasoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Akarca'nın yakınları, taciz iddialarının asılsız olduğunu, Uylasoy'un sık sık Akarca'dan para istediğini ve olayın bu nedenle olabileceğini iddia etti.  Olay, perşembe günü, Eşrefpaşa semti Altıntaş Mahallesi 492 Sokak'ta 7 numaradaki binada meydana geldi.

İZMİR (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, Ebru Uylasoy (26), annesiyle tartıştıktan sonra bir süre yanında kaldığı babasının arkadaşı Sebahattin Akarca'yı (69), kendisini taciz ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Ebru Uylasoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Akarca'nın yakınları, taciz iddialarının asılsız olduğunu, Uylasoy'un sık sık Akarca'dan para istediğini ve olayın bu nedenle olabileceğini iddia etti.
Olay, perşembe günü, Eşrefpaşa semti Altıntaş Mahallesi 492 Sokak'ta 7 numaradaki binada meydana geldi. Annesiyle tartışan Ebru Uylasoy, bir süre önce hayatını kaybeden babasının arkadaşı Sebahattin Akarca'nın evine gitti. Burada kalmaya başlayan Ebru Uylasoy, iddiaya göre bir süre sonra Akarca tarafından tacize uğradı. Ebru Uylasoy, uyarılarına rağmen kendisini taciz etmeye devam eden Sebahattin Akarca'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akarca kanlar içinde yere yığılırken, Ebru Uylasoy evden kaçıp, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, eve gittiklerinde Akarca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ebru Uylasoy'un verdiği adrese giden ekipler, kadını gözaltına aldı. Suçunu itiraf eden Ebru Uylasoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eşrefpaşa semtinde önceki yıllarda kahvehane işleten Sebahattin Akarca, İzmir'in Çeşme ilçesinde toprağa verildi. Taciz iddialarının asılsız olduğunu öne süren Akarca'nın yakınları, Ebru Uylasoy'un sık sık Akarca'dan para istediğini, olayın da bu nedenle meydana gelmiş olabileceğini iddia etti.

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