Tacizle Suçlanan Cuomo ile İlgili Tartışmalar Büyüyor

Cinsel taciz iddialarıyla azli ve istifası istenen 63 yaşındaki New York Valisi Andrew Cuomo konusunda tartışmalar giderek alevleniyor. Aralarında Demokrat Parti’nin önde gelen isimlerinin de bulunduğu bir kesim valinin istifasını isterken bir kısmı da istifa etmemesi ve iddialarla ilgili soruşturmanın neticesinin beklenmesi görüşünde.

Vali Cuomo, salgının ABD’de en fazla can aldığı eyalet olan New York’ta, bilinmeyen bir virüsle yürüttüğü mücadelede kahraman olarak ilan edilen isimlerden biriydi. Cuomo, New York’ta salgınla mücadeleyi aralıksız olarak 111 gün düzenlediği basın toplantılarıyla halka anlattı.

Basın toplantıları sadece New Yorklular’ı değil eyalet dışındaki Amerikalılar’ı da ekran başına topladı. Cuomo, Demokrat Parti’nin bir sonraki en güçlü başkan adayı olarak gösterilmeye başlandı.

Vali Cuomo’nun salgınla verdiği mücadeledeki yönetiminin, dünyada salgın hastalık yüzünden en fazla can kaybının yaşandığı ABD’deki diğer eyaletlere de örnek olduğu yorumları yapıldı.

Huzurevi ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı