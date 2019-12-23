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Tacizle suçlanan kişi, serbest kalınca mahalleli tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 23:53 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.K., mahkemece serbest bırakıldı.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.K., mahkemece serbest bırakıldı. Mahkemenin kararını öğrenen mahalleli, C.K.'nin evinin önünde toplanıp, duruma tepki gösterdi. C.K. ve ailesi güvenliği için polis ekiplerince başka bir yere götürüldü.
​Gebze İnönü Mahallesi’nde oturan 2 çocuk babası C.K. iddiaya göre bir erkek çocuğa iş yerinde tacizde bulundu. Dün adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayın mahallede duyulmasının ardından 3 kız çocuğu da ailelerine C.K.'nin tacizine uğradıklarını söyledi. Ailelerin şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan C.K. tekrar adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemece bugün yine adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
MAHALLE HALKI TEPKİ GÖSTERDİ
C.K.’nin serbest bırakıldığını öğrenen mahalle sakinleri bu akşam evinin önünde toplanarak "Mahallede sapık istemiyoruz" diye bağırarak tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis önlem aldı. Mahalleye TOMA da getirilirken, toplanan kalabalık, polis yetkilileri ile yapılan görüşmenin ardından dağıldı. Polis, aileyi güvenliği için başka bir yere götürdü. Polis ekipleri, olası olaylara karşı C.K.'nin evinin olduğu sokakta bekledi.
KARARA İTİRAZ ETTİ
Soruşturmayı yürüten savcılığın, C.K.'nin adli kontrolle serbest bırakılması üzerine mahkemenin kararına itiraz ettiği de bildirildi.

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