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Taçsız Prenses'in Evgin'i İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisini görenler şaşkına döndü! Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı çıktı

10.01.2023 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmail Hacıoğlu, ekranların yeni dizisi Taçsız Prenses'de 'Evgin' rolüne can verecek. FOX ekranlarında başlayacak dizinin başrolünde yer alan İsmail Hacıoğlu'nun kendisi gibi oyuncu bir sevgilisi bulunuyor. Bir dönemin efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl'da da rol alan bu isimi görenler şaşırıyor. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu sevgilisi...

Taçsız Prenses'in Evgin'i İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisini görenler şaşkına döndü! Muhteşem Yüzyıl'ın yıldızı çıktı

Annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolan Masal'ın hikayesini anlatan Taçsız Prenses konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin ve Elif Kurtaran gibi oyuncuların yer aldığı dizi şimdiden merak edildi. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatı da merak edilip araştırılıyor. İşte görenlerin şaşırdığı İsmail Hacıoğlu'nun sevgilisi...

SEVGİLİSİ DE OYUNCU ÇIKTI!

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu daha önce 2 kez evlenmiş ve bu evlilikleri boşanmayla sonuçlanmıştı.

İsmail Hacıoğlu, 2010 yılında meslektaşı Vildan Atasever ile evlendi. Çiftin evlilikleri 5 yıl sürdü.

ismail hacıoğlu vildan atasever

2016 yılında dans eğitmeni Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturup 4 yıl evli kalan Hacıoğlu, bu evliliğinden Yemin adında bir kız çocuğuna sahip.

ismail hacıoğlu duygu kaya kumarki

Ayrılığın ardından oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlayan Hacıoğlu'nun bu aşkı da kısa sürdü.

ismail hacıoğlu merve çağıran

Magazin gündeminden düşmeyen İsmail Hacıoğlu, şimdilerde kendi gibi oyuncu olan Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşamaktadır.

aslıhan gürbüz ismail hacıoğlu

Beraber ilk kez İzmir Çeşme'de akşam yemeği sonrası objektiflere yakalanan çiftin aşkı bomba gibi gündeme düşmüştü.

ilk fotoğraf

Aşkları dolu dizgin devam eden Gürbüz ile Hacıoğlu sosyal medya hesaplarından beraber çekindikleri pozları paylaşmayı ihmal etmiyorlar.

ismail aslı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz, Yahşi Cazibe dizisinde Azerbaycanlı karakter "Cazibe Abbasova"yı, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de ise Halime Sultan karakterini canlandırdı. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde başrol karakterlerinden "Merve Aksak"ı canlandıran Gürbüz, Masumlar Apartmanı dizisinde "Ceylan Ongun"u canlandırdı.

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