Tadı domatese benziyor! Deneme amaçlı bahçesine ekti, ortaya çıkan şekil şaşkına çevirdi

Sivas’ta üretilen, şekliyle armudu andıran sarı domates görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivas’ta yaşayan üretici Abdurrahman Güngör, sarı domatesin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve kolesterole iyi geldiğini söyleyerek ilerde bu domatesi çoğaltmayı düşündüğünü söyledi.

''GÖRENLER ŞAŞIRIYOR''

Abdurrahman Güngör, sarı domatesi görenlerin şaşırdığını ifade ederek, “Bahçemde domates yetiştiriyorum. Çeşitli domates fidelerin ekiyorum. Bu domatesi de iki yıldır ki dikiyorum. Aroması çok güzel. Bağışlılık sistemine iyi geliyor. İlerde çoğaltıp yetiştirmeyi düşünüyorum. Görenler şaşırıyor. Özellikle rengine şaşırıyorlar. Merakta ediyorlar, tadı çok güzel. Aynı domates tadında ama aroması biraz daha farklı” dedi.

''ARMUDA BENZİYOR''

Güngör, sarı domatesin armuda benzediğini söyleyerek, “Diğer domateslerden farkı sarı olması bir de armuda benzemesi. Deneme amaçlı ektim, ilerde çoğaltmayı düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki sene biraz daha tohumlarını alıp yetiştireceğim. İlgide görüyor. Çileğe gelenlere ikram ediyoruz. Çilek satışımız devam ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kolesterole iyi geliyor. Vitamin bakımından zengin” diye konuştu.

(İHA)

