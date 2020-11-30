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Tadı hıyara, görünüşü karpuza benziyor! İşte Antalya'nın mini meyveleri

30.11.2020 15:09 | Son Güncelleme:
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Tadı hıyara, görünüşü karpuza benziyor! İşte Antalya'nın mini meyveleri

Antalya'nın Serik ilçesinde tadı hıyara, görünümü karpuza benzeyen mini meyveler üretildi. Bir tarım firması tarafından üretilen meyveler, büyük ilgi görüyor.

Serik ilçesinde 2000 dönümlük alanda üretilen minyatür patlıcan, kabak, salatalık, havuç, mısır, ıspanak, domates, pancar, biber, roka, turp, fasulye ve soğan gibi ürünlerin arasında mini karpuz görünümlü ürün de yer alıyor. Erik boyutunda ve hıyar tadındaki ürün, görenlerin dikkatini çekiyor.

Yaklaşık 3 yıldır firmanın 180 çeşitlik ürün portföyünün içinde bulunan meyve, özellikle yurt içinde lüks ve 5 yıldızlı otellerin alakart restoranlarında sofraları süslüyor.

YENİ AROMALAR VE SUNUMLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

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Antalya'daki firmanın pazarlama direktörü Burak Akbulut, AA muhabirine, sürekli yeni ürünler üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Özellikle şef odaklı üretimler planladıklarını, yeni aromalar, sunumlar üzerine çalıştıklarını aktaran Akbulut, bu doğrultuda 3 yıl önce "bebek" olarak tabir ettikleri ürünün üretimine başladıklarını dile getirdi.

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Erik kadar küçük meyvenin salata ve tatlıların sunumlarında hem tat ve aroma hem de görsel açıdan güzellik kattığını anlatan Akbulut, "Yediğiniz zaman hıyar tadı veriyor, görünüm olarak karpuz. İlk görenler doğal olarak şaşırıyor. Hoş bir ürün, oldukça tercih ediliyor, talep de her geçen yıl artıyor. Yurt dışına da göndermeye başladık, özellikle Arap ülkelerine satış yapıyoruz. Onlar da bu ürünü sevdi." diye konuştu.

AVUÇ İÇİ KADAR KAVUN

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Akbulut, kavunda da avuç içi boyutunda bir üretim yaptıklarını söyledi.

Ürünün çok lezzetli olduğuna değinen Akbulut, "Avuç içi kavun, genellikle ortadan ikiye kesilip, dondurmayla tüketiliyor. Şahane bir tat ortaya çıkıyor." dedi.

Firma olarak yeni ve farklı ürünlere açık olduklarını belirten Akbulut, farklı üretimler yapmaya ve insanları şaşırtmaya devam edeceklerini kaydetti.

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AA

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