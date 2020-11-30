Tadı hıyara, görünüşü karpuza benziyor! İşte Antalya'nın mini meyveleri

Serik ilçesinde 2000 dönümlük alanda üretilen minyatür patlıcan, kabak, salatalık, havuç, mısır, ıspanak, domates, pancar, biber, roka, turp, fasulye ve soğan gibi ürünlerin arasında mini karpuz görünümlü ürün de yer alıyor. Erik boyutunda ve hıyar tadındaki ürün, görenlerin dikkatini çekiyor.

Yaklaşık 3 yıldır firmanın 180 çeşitlik ürün portföyünün içinde bulunan meyve, özellikle yurt içinde lüks ve 5 yıldızlı otellerin alakart restoranlarında sofraları süslüyor.

YENİ AROMALAR VE SUNUMLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

Antalya'daki firmanın pazarlama direktörü Burak Akbulut, AA muhabirine, sürekli yeni ürünler üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi.

Özellikle şef odaklı üretimler planladıklarını, yeni aromalar, sunumlar üzerine çalıştıklarını aktaran Akbulut, bu doğrultuda 3 yıl önce "bebek" olarak tabir ettikleri ürünün üretimine başladıklarını dile getirdi.

Erik kadar küçük meyvenin salata ve tatlıların sunumlarında hem tat ve aroma hem de görsel açıdan güzellik kattığını anlatan Akbulut, "Yediğiniz zaman hıyar tadı veriyor, görünüm olarak karpuz. İlk görenler doğal olarak şaşırıyor. Hoş bir ürün, oldukça tercih ediliyor, talep de her geçen yıl artıyor. Yurt dışına da göndermeye başladık, özellikle Arap ülkelerine satış yapıyoruz. Onlar da bu ürünü sevdi." diye konuştu.