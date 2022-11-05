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  4. Tadilat çalışmalarını izliyordu! 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü

Tadilat çalışmalarını izliyordu! 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü

05.11.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Ergir Yürek isimli vatandaş, Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü’ndeki 7 metre derinliğindeki boş su kuyusunun tadilat çalışmalarını izliyordu. Bir anda dengesini kaybeden Yürek, metrelerce yüksekten aşağıya düştü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yürek'in kalça ve sağ kolunda kırık olduğu belirtildi.

Tadilat çalışmalarını izliyordu! 7 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü

Olay, bugün Iğdır Üniversitesi Suveren Kampüsü içerisindeki su kuyusunda meydana geldi. 7 metre derinliğinde 5 metre genişliğindeki boş su kuyusunun tadilatını izleyen Murat Ergir Yürek, dengesini kaybederek kuyuya düştü. Kuyuda çalışan işçilerin bilgi vermesi üzerine Iğdır Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İtfaiye Müdürü Seccet Karadağ ile görevliler, kuyuya inerek yaralıyı halata bağladıkları sedyeyle çıkardı.

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Sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Murat Ergir Yürek’in kalça ve sağ kolunun kırıldığı belirlendi. (DHA)

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