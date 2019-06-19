Tadilat işi yaptıkları giyim mağazasından 100 bin TL’lik vurgun yapan şahıslar yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tadilat işi yaptıkları bir giyim mağazasın daha sonra tekrar gelerek 100 bin TL’lik kıyafet çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 19-20 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’nin İzmit İlçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mağazada sayım yapan çalışanlar koliler halindeki 100 bin TL değerindeki ürünün eksik olduğunu fark etti. Soyulduklarını anlayan mağaza görevlileri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde 100 bin TL değerinde kıyafet çalan şahısların, daha öncede mağazada tadilat işi yapmış olan Ç.S. (39) ve H.K. (30) olduğu tespit edildi.

Şahısların yakalanması için çalışmaları derinleştiren ekipler Ç.S ve H.K.’nın İstanbul Bahçelievler’deki adreslerini tespit etti. Ekipler tarafından dün belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şahıslar yakalanarak göz altına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların ifadelerinde, çaldıkları kıyafetleri istanbul’da bir Pazarcıya sattıklarını ve ürünleri alan kişiyi de tanımadıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. Emniyette yapılan incelemelerde şahıslardan Ç.S.’nin kasten yaralamadan 2, H.K.’nın ise farklı suçlardan 3 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlana şahıslar, daha sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.



