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Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü! O anlar kamerada

30.01.2022 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da evinin balkonunda tadilat yapan Hasan Yıldırım (30), dengesini kaybederek 4’üncü kattan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Yıldırım’ın balkondan düştüğü an, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü! O anlar kamerada

Olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş-1 Apartmanı'nda meydana geldi.

Nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım, 4’üncü kattaki dairesinin balkonunda tadilat yapmaya başladı. Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek, 4’üncü kattan beton zemine düştü.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım’ın balkondan düştüğü an, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hasan Yıldırım’ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde ve Yıldırım’ın evinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Yalova
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