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Tadilat yapılan evden 20 kilo esrar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:16 | Son Güncelleme

Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda, 3 paket halinde 20 kilogram esrar ele geçirildi.

Mersin polisinin bir eve düzenlediği operasyonda, 3 paket halinde 20 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Şahsın esrarı özellikle tadilat yaptırdığı evde sakladığı ve buradan parçalar halinde alarak torbacılık yöntemiyle sattığı belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın tadilat halinde bulunan ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde sakladığını ve parçalar halinde torbacılık yöntemiyle satış yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, merkez Mezitli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi’nde bulunan ikamete operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 parça halinde 20 kilogram esrar, hassas terazi ve paketleme yapmakta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili G.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılan araştırmasında daha önce de uyuşturucu ticaretinden kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin esrarı özellikle tadilat yaptırdığı evde sakladığı ve buradan parçalar halinde alarak torbacılık yöntemiyle satış yaptığı belirlendi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen G.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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