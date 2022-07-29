TAG Otoyolu'nda korkunç görüntü! Atık sızdı, facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

TAG Otoyolu'na sızan devasa atığın boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Yaklaşık 9 saattir devam eden atık temizleme çalışmalarında 30 civarında iş makinesi kullanılırken Gaziantep Valisi Gül, çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Olay, gece saat 21.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep batı ve kuzey gişeleri arasındaki kısmında meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne ait atık havuzunda bulunan atık, bilinmeyen bir nedenle sızarak TAG Otoyolu’na aktı. Yaşanan sızma sonucu yol çift taraflı trafiğe kapatılırken, atık arasında mahsur kalan bir TIR'ın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

TAG OTOYOLU’NDAKİ ATIĞIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

TAG Otoyolu’ndaki trafiğin aksamasına neden oldu ve facianın eşiğinden dönülen atığın devasa boyutu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne ait atık havuzunda bulunan binlerce metreküp atığın yüzlerce metre yükseklikten TAG Otoyolu’na aktığı dikkat çekti. Atık nedeniyle yol ortasında mahsur kalan TIR da günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.

30 CİVARINDA İŞ MAKİNESİ OTOYOLDAKİ ATIĞI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

Yaşanan olay sonrası bölgeye sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, OSB İtfaiyesi, ilçe belediye ekipleri, kara yolları ve AFAD ekipleri, TAG Otoyolu’nu kapatan atığı temizlemek ve yolu tekrar trafiğe açmak için gece saat 22.00 sıralarında çalışma başlattı. Teyakkuz haline geçen kentteki pek çok kuruma ait ekipler, 30 civarında iş makinesi ile yolu kapatan atığı belirlenen noktaya boşaltmaya çalışıyor.

"ARABAYI BIRAKIP KAÇTIM"

Suyun içerisinde kalan TIR'ın sürücüsü İrfan Bodur, gazetecilere, otoyolda ilerlerken önündeki otomobilin takla attığını dile getirerek, "Frene basıp durduktan sonra arabadan indim. Suyu görünce arabayı bırakıp kaçtım. Araba suyun içinde kaldı. Önümde kaza yapan aracın içindekiler çıkamadı. İçindekilere ne oldu bilmiyorum." dedi.

VALİ GÜL SON DURUMU AÇIKLADI

Facianın yaşandığı bölgeye gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşık 10 saattir devam eden atık tahliye çalışmaları hakkında bilgi aldı. OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve diğer yetkililerle görüşen Vali Gül, yoldaki çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığını vurgulayan Gül, TAG Otoyolu’nun kapanan kısmının öğlenden sonra trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.

“ATIĞIN YAKLAŞIK YÜZDE 80’İ TAHLİYE EDİLDİ”

Atığın tahliye boyutunun tırdan belli olduğunu ifade eden Vali Davut Gül, “Dün yaklaşık olarak 2,5 metre hatta yer yer 3 metreye yakın bir atık çamuru vardı. Atığın yaklaşık yüzde 80’i tahliye edildi. Başta Organize Sanayi Bölgesi’nin kendi ekibi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve buna benzer bütün kurumlar geceden beri koordineli şekilde çalışıyorlar. AFAD, Jandarma ve Emniyet ekipleri de kendi alanında çalışıyor. Tırın şoförü ilk etapta zaten kurtulmuştu. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Burada herhangi bir araç kalmadı. Çok daha ileride çamurdan dolayı bir araç kaza yapmıştı. 4 hafif yaralı vardı. Onun dışında çok şükür bir sıkıntı yok. 3-4 saat içerisinde yolun normale döneceğini tahmin ediyoruz. Yolun öğlenden sonra açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)



