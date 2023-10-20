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TAG otoyolu nerede? TAG otoyolu hangi il ve ilçelerden geçiyor?

20.10.2023 15:57 | Son Güncelleme:
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TAG otoyolunun geçtiği yerler merak edildi. TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki bölümünde bir minibüs kamyona çarptı. İlk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve 5 kişinin de yaralandığı kaza haberinin ardından TAG otoyoluna dair bilgiler araştırılmaya başladı. Peki, TAG otoyolu nerede? TAG otoyolu hangi il ve ilçelerden geçiyor?

TAG otoyolu nerede? TAG otoyolu hangi il ve ilçelerden geçiyor?

TAG otoyolu nerede, sorusu bugün gelen kaza haberinin ardından gündemde yer aldı. Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. İşte TAG otoyolunun geçtiği il ve ilçeler

TAG OTOYOLU NEREDE?

Otoyol 52, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş Gaziantep ve Şanlıurfa şehirlerini birbirine bağlayan otoyolun adıdır. Edirne-Habur arasında kesintisiz otoyol bağlantısı projesinin son halkasıdır. İlk etabı olan Adana-Ceyhan arası 30 Eylül 1991'de hizmete girdi. Onu Ceyhan-Osmaniye etabının 12 Şubat 1993'te, Osmaniye-Gaziantep etabının 1995'te açılışı izledi. Son aşama olan Gaziantep-Şanlıurfa arası 31 Aralık 2009'da hizmete girdi.

Bu otoyol çift yönlü olup üçer şeritten altı şeride sahiptir. 365 kilometrelik bu otoyolun Adana bölümünde 'e direkt geçiş vardır. Adana-Şanlıurfa kesimiyle Şanlıurfa'dan Habur Sınır Kapısı istikametine devam eden otoyoldan geçiş ücrete tabidir. Şanlıurfa batı kavşağıyla Şanlurfa doğu kavşağı arası ücretsizdir.

2023 Kahramanmaraş depremlerinde Osmaniye-Gaziantep (Batı) kesiminde otoyol gövdesinde hasar oluştu. Hasar 2 gün içinde giderildi.

TAG OTOYOLU HANGİ İL VE İÇELERDEN GEÇİYOR?

TAG otoyolundan geçen il ve ilçeler arasında, Adana, Ceyhan, Osmaniye, Bahçe, Nurdağı, Gaziantep, Nizip, Suruç, Şanlıurfa, Viranşehir, Diyarbakır, Derik, Mardin Nusaybin, İdil, Cizre ve Silopi bulunmaktadır.

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