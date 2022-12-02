TAG otoyolunda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te, tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2'si çocuk 7 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimliği henüz belirsiz 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 2'si ağır 5 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)