HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. TAG otoyolunda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

TAG otoyolunda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

02.12.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan kazanın yaşandığı bölge adeta savaş alanına döndü.

TAG otoyolunda feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te, tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı Kırıkkale-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı istikamette ilerleyen tıra arkadan çarptı.

l1

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2'si çocuk 7 kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kimliği henüz belirsiz 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 2'si ağır 5 yaralı ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

l2

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
86 yaşındaki Duran dede 33 yıl sonra muradına erdi86 yaşındaki Duran dede 33 yıl sonra muradına erdi
Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracakGeçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak
Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Sahnedeki tavrı rahatsız etti! Herkesin içinde uyardı

Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Merkez Bankası '2024'te tek hane' dedi: Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış! Kahreden son

Yardım isteyen kızlar için bıçaklanmış! Kahreden son

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Demirtaş'a bomba teklif!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ve Rusya sözünü tutmadı

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.