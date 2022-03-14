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TAG otoyolunda zincirleme kaza: 5 yaralı! 3 TIR ile 4 otomobil...

14.03.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te feci bir zincirleme kaza meydana geldi. 3 TIR ile 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazanın gerçekleştiği Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

TAG otoyolunda zincirleme kaza: 5 yaralı! 3 TIR ile 4 otomobil...

Feci kaza gece saatlerinde TAG Otoyolunun Gaziantep kuzey gişeleri yakınlarında meydana geldi. Kentte sabah saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 3 TIR ve 4 otomobil birbirine girdi.

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5 YARALI

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kazada yaralanan 5 kişiyi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

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Kaza nedeniyle otoyol gişelerinde yoğunluk oluşmaması için araçlar bir süre farklı güzergahlara yönlendirildi.

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Kazanın meydana geldiği Şanlıurfa istikametinde de ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep
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