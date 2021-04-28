Tagesspiegel: Alman milletvekillerine ölüm tehdidi

Listenin internet ortamında yayıldığı bildiriliyor.Almanya'da geçen hafta kabul edilen koronavirüs salgınına karşı kısıtlamalar paketinin yasalaşmasını onaylayan milletvekillerinin, sanal ortamda ölüm tehditleri ile karşı karşıya olduğu belirtildi. Tagesspiegel gazetesinin, SPD (Sosyal Demokrat Parti) federal parlamento grubu güvenlik siyaseti sorumlusu Gabriele Katzmarek'in elinden çıkan bir yazıya dayandırdığı haberine göre, Federal Emniyet Teşkilatı (BKA) konuyla ilgili bilgileri Federal Parlamento'ya aktardı.

Söz konusu haberde, tasarıyı onaylayan milletvekillerinin isminin "Alman politikacıların ölüm listesi" adı altında haberleşme uygulaması Telegram üzerinden yayıldığı ve bunun dışında farklı listelerin de internetin diğer mecralarında görüldüğü ifade ediliyor.

Katzmarek'ten dikkatli olma çağrısı

BKA'nın durumu gözettiği ancak şu an için Federal Parlamento milletvekillerine yönelik somut bir tehlike görmediği belirtiliyor. SPD'li Katzmarek ise milletvekillerini daha dikkatli ve gerekirse BKA ile iletişim halinde olmaya davet etti.