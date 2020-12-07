HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taha Akyol ve oğlunu dolandırdıkları iddia edilenlere 5'er yıla kadar hapis istemi

Taha Akyol ve oğlunu dolandırdıkları iddia edilenlere 5'er yıla kadar hapis istemi

07.12.2020 15:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Taha Akyol ve oğlunu dolandırdıkları iddia edilenlere 5'er yıla kadar hapis istemi

Gazeteci Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra "FETÖ operasyonu yaptıklarını" söyleyerek dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanan 3 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ahmet Tuğrul Akyol'dan 10 bin dolar ve 320 bin lirayı elden aldıkları ve tutuklandıktan sonra da iade ettikleri belirtilen şüphelilerin "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 5'er yıla kadar hapisleri istendi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay tarihi olan 16 Eylül 2020 tarihinde gazeteci Taha Akyol ve Ahmet Ertuğrul Akyol'un dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Telefonlarından ulaştıkları gazeteci Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, "FETÖ operasyonuyla" korkutarak 10 bin dolar ile 320 bin lirasını alan sanıkların, tutuklandıktan sonra 21 Eylül'de Ahmet Ertuğrul Akyol'a teslim ettikleri de iddianamede yer aldı. Bunun üzerine müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'un avukatının uğranılan zarar karşılanmış olduğu için şikayetten vazgeçtikleri kaydedildi.

'ETKİN PİŞMANLIK' TALEBİ

İddianamede, sanıkların "terör örgütü operasyonu" yapıldığını belirterek kendilerine savcı/komiser izlenimi vermek suretiyle müştekilerden para temin ederek "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri ancak kovuşturma başlamadan önce müştekilerin zararını giderilmiş olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmaları talep edildi. İddianamede, tutuklu şüpheliler Engin Kaya, Ersin Deli ve Halil Beyret hakkında bu nedenle 1 yıl 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianamede gönderildiği İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkacaklar.

TAHA AKYOL VE OĞLUNUN BEYANLARI İDDİANAMEDE YER ALDI

İddianamede, müştekiler Taha Akyol ile Ahmet Tuğrul Akyol'un ifadelerine yer verildi. Müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'un, "Babam Taha Akyol, telefondan bana emniyetle konuştuğunu belirterek, 'cumhuriyet savcılığından arayan kişilere yardımcı olmamı, istediklerini vermemi' söyledi. Daha sonra beni iki farklı numaralı telefondan arayan bir erkek şahıs, 'FETÖ terör örgütüne yönelik bir operasyon yaptıklarını', hemen evden çıkarak dediklerini yapması, operasyonla ilgili delillerin kendisini gösterdiği, yardımcı olması halinde bu operasyonda suçlu durumundan kurtulacağı, örgüt üyelerinin Suriyeli ve çok tehlikeli oldukları, şahısları yakalamaya çok yaklaştıkları, örgütün kendi aralarındaki konuşmaları dinledikleri, hesabından 50 bin dolar çekmesi halinde örgüt üyelerinin deşifre olduklarını düşünerek kaçacakları, daha sonra görevli bir timin yanına geleceği ve operasyondan kimseye bahsetmemesi gerektiğini' söyledi" dediğine yer verildi. Müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolar karşılığı Türk lirasını bankadan çekip telefondaki sanığın yönlendirmesiyle Şişli, Halaskargazi Caddesi'nde yürüdükten sonra bir ara sokakta yanına gelen kişiye teslim ettiğini anlattı.

BİRİYLE KONUŞURSA OPERASYONUN BOZULACAĞINI SÖYLEMİŞLER

Taha Akyol da ifadesinde ev telefonundan arandığını, bir dolandırıcılık şebekesinin kendisinin ve aile fertlerinin kimliklerini tespit ederek sahte telefon numaralarıyla internet bankacılığından dolandırıcılık yaptığını, daha sonra kendisinin ve eşinin kullandığı telefonları arayan kişilerin, "Bu çok gizli FETÖ operasyonudur, hiç kimseye bahsetmeyin" dediklerini söylediği anlatıldı. Talha Akyol'un, "şüphelilerin telefonu sürekli açık tutarak başka görüşmeler yapmasını ve yasal mercilere haber vermesini engellediklerini, aralarında birbirlerine sürekli olarak, 'savcım, komiserim' diye hitap ettiklerini" söylediği belirtilen iddianamede, bu kişilerin ayrıca, "FETÖ'nün telefonları dinledikleri, biriyle konuşması halinde operasyonun bozulacağı ve kendisinin sorumlu olacağını, bankaya gittiğinde hesaptaki paraları oğlu Ahmet Ertuğrul'un hesabına aktarmasını' söylediklerini" beyan ettiği de ifade edildi.

İddianamede, Taha Akyol'un "Şüphelilere 'bunu yapamayacağımı' söyledim. Şüpheliler de bana, 'emniyetteyiz' dedi. 'Operasyona yardımcı olmak için oğlumla görüşmek istediğimi' söylemem üzerine, 'savcıyla görüşüp on dakika sonra dönecekleri' şeklinde cevap verdiler. On dakika sonra oğlum, 'Baba ben iyiyim, bir şey yok' dedi. Şahısların, 'Bir bankanın Çağlayan şubesinde bulunan hesabında 1000 doları bırakarak oğlunun hesabına göndermesi' şeklindeki taleplerini reddettim. Telefondaki şahıslar, 'talimat ver, blokeyi kaldırsınlar, savcı seni bekliyor' dediler. Bu sırada Asayiş Şube Müdürlüğünden gelen görevlilerin olaya müdahale etmeleri üzerine, 'Çağlayan Adliyesine savcıya gideceğimi' söylemem üzerine bu şahıslar beni bir daha aramadılar. Bu kişilerden şikayetçiyim." dediğine yer verildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'nin koronavirüs aşısı ve saklandığı oda
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldüSağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü
2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!2020 yılının en ucuz sıfır otomobil fiyatları!

En Çok Okunan Haberler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Türkiye anlaştı, aşının üretimi 2 katına çıktı!

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Kar yağışını türküyle karşıladılar

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Türkiye'yi ağlatan görüntü!

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

Yanlış kişilere çattı! Yol isteyen araca silah gösterdi...

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Yeni dönem: Ülkeye girişte 2255 TL ödenecek

Plajlar tamamen onlara kaldı

Plajlar tamamen onlara kaldı

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

En çaresiz anlarına tanıklık ediyorlar! Korona hastalarının son sözleri bu oluyor

Diğer Haberler

Heyecan yaratan görüntüyle ilgili açıklama! 'Dünya dışı varlıklarla bireysel temas dönemindeyiz'

Heyecan yaratan görüntüyle ilgili flaş açıklama

Koca şiddetiyle gündeme gelen Vera Chikareva, evinde ölü bulundu

Vera Chikareva, evinde ölü bulundu

Süleyman Soylu'dan Batman'daki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili asılsız paylaşımlara tepki

Soylu'dan o paylaşımlara sert tepki! 'Tutuştular'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Lokantaların paket servis saatlerinde değişiklik

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüs temaslı süresi 10 güne düşürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni açıklama

Kısıtlamalarla ilgili bu soruların yanıtı merak ediliyordu! İçişleri Bakanlığı açıkladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.