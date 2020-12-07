Taha Akyol ve oğlunu dolandırdıkları iddia edilenlere 5'er yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, olay tarihi olan 16 Eylül 2020 tarihinde gazeteci Taha Akyol ve Ahmet Ertuğrul Akyol'un dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi olmaları üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Telefonlarından ulaştıkları gazeteci Taha Akyol ve oğlu Ahmet Ertuğrul Akyol'u, "FETÖ operasyonuyla" korkutarak 10 bin dolar ile 320 bin lirasını alan sanıkların, tutuklandıktan sonra 21 Eylül'de Ahmet Ertuğrul Akyol'a teslim ettikleri de iddianamede yer aldı. Bunun üzerine müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'un avukatının uğranılan zarar karşılanmış olduğu için şikayetten vazgeçtikleri kaydedildi. 'ETKİN PİŞMANLIK' TALEBİ İddianamede, sanıkların "terör örgütü operasyonu" yapıldığını belirterek kendilerine savcı/komiser izlenimi vermek suretiyle müştekilerden para temin ederek "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri ancak kovuşturma başlamadan önce müştekilerin zararını giderilmiş olması nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılmaları talep edildi. İddianamede, tutuklu şüpheliler Engin Kaya, Ersin Deli ve Halil Beyret hakkında bu nedenle 1 yıl 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisleri talep edildi. İddianamede gönderildiği İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, 27 Ocak'ta hakim karşısına çıkacaklar.

TAHA AKYOL VE OĞLUNUN BEYANLARI İDDİANAMEDE YER ALDI İddianamede, müştekiler Taha Akyol ile Ahmet Tuğrul Akyol'un ifadelerine yer verildi. Müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'un, "Babam Taha Akyol, telefondan bana emniyetle konuştuğunu belirterek, 'cumhuriyet savcılığından arayan kişilere yardımcı olmamı, istediklerini vermemi' söyledi. Daha sonra beni iki farklı numaralı telefondan arayan bir erkek şahıs, 'FETÖ terör örgütüne yönelik bir operasyon yaptıklarını', hemen evden çıkarak dediklerini yapması, operasyonla ilgili delillerin kendisini gösterdiği, yardımcı olması halinde bu operasyonda suçlu durumundan kurtulacağı, örgüt üyelerinin Suriyeli ve çok tehlikeli oldukları, şahısları yakalamaya çok yaklaştıkları, örgütün kendi aralarındaki konuşmaları dinledikleri, hesabından 50 bin dolar çekmesi halinde örgüt üyelerinin deşifre olduklarını düşünerek kaçacakları, daha sonra görevli bir timin yanına geleceği ve operasyondan kimseye bahsetmemesi gerektiğini' söyledi" dediğine yer verildi. Müşteki Ahmet Ertuğrul Akyol'un 43 bin dolar karşılığı Türk lirasını bankadan çekip telefondaki sanığın yönlendirmesiyle Şişli, Halaskargazi Caddesi'nde yürüdükten sonra bir ara sokakta yanına gelen kişiye teslim ettiğini anlattı.