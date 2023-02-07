MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Taha Duymaz depremde enkaz altında kalmıştı! Ablasından yeni açıklama! “Bakın arkadaşlar bu bina”

Taha Duymaz depremde enkaz altında kalmıştı! Ablasından yeni açıklama! “Bakın arkadaşlar bu bina”

07.02.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemek videoları ile tanınan ve fenoman olan Taha Duymaz, Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminin ardından ailesi ile beraber enkaz altında kaldı. Ablası Semha Duymaz, Instagram hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı ve Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı binayı paylaştı.

Taha Duymaz depremde enkaz altında kalmıştı! Ablasından yeni açıklama! “Bakın arkadaşlar bu bina”

Fenomen Taha Duymaz ve ailesi, Hatay’ı da etkileyen depremin ardından enkaz altında kaldılar. Sosyal medya hesabından acı haberi veren ve yardım isteyen Taha Duymaz’ın ablası Semha Duymaz son durum hakkında bilgi verdi.

“BU BİNA TAHA’NIN OLDUĞU BİNA”

Semha Duymaz’ın paylaşımında “Bakın arkadaşlar bu bina Taha'nın hali hazırda bulunmuş olduğu bina. Umuyorum Taha aynı şekilde çıkacak.” cümlesi yer aldı.

tahaason

“SEN NELERİN ÜSTESİNDEN GELDİN

Duymaz, “İnşallah sağ salim çıkacaksınız, ben inanıyorum. İyi ol, güçlü ol. Sen nelerin üstesinden geldin. Bunun da üstesinden geleceksin. Allah'ım sen yardım et” dedi.

tahaa

ENKAZ ALTINDA OLDUĞUNU BÖYLE DUYURMUŞTU

Duymaz'ın ablası Semha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istemişti.
Semha Duymaz, “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" ifadelerini kullandı. Taha enkaz altında” demişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuğba Altıntop'tan kahreden paylaşım! Acı haberi böyle duyurduTuğba Altıntop'tan kahreden paylaşım! Acı haberi böyle duyurdu
Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı! Derin göğüs dekoltesinde sınır tanımadı!
Anahtar Kelimeler:
Taha Duymaz sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Tepkisi gündem oldu! "Canikli geldi, babam hüngür hüngür ağlıyor"

Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'

Cüneyt Özdemir'den Bakan Nebati'nin o sözlerine tepki! 'Obama bile...'

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

Hatay'a giden Muharrem İnce böyle isyan etti: Bomba atılmış gibi...

10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

10 ilde 3 aylığına OHAL ilan edildi! Erdoğan: 3 bin 549 vefatımız var

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Bilanço ağırlaşıyor! Çalışmalarda son durum

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

Felaketin merkezinde şoke eden anlar! O görüntüler...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.