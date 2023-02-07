Taha Duymaz depremde enkaz altında kalmıştı! Ablasından yeni açıklama! “Bakın arkadaşlar bu bina”

Fenomen Taha Duymaz ve ailesi, Hatay’ı da etkileyen depremin ardından enkaz altında kaldılar. Sosyal medya hesabından acı haberi veren ve yardım isteyen Taha Duymaz’ın ablası Semha Duymaz son durum hakkında bilgi verdi.

“BU BİNA TAHA’NIN OLDUĞU BİNA”

Semha Duymaz’ın paylaşımında “Bakın arkadaşlar bu bina Taha'nın hali hazırda bulunmuş olduğu bina. Umuyorum Taha aynı şekilde çıkacak.” cümlesi yer aldı.

“SEN NELERİN ÜSTESİNDEN GELDİN

Duymaz, “İnşallah sağ salim çıkacaksınız, ben inanıyorum. İyi ol, güçlü ol. Sen nelerin üstesinden geldin. Bunun da üstesinden geleceksin. Allah'ım sen yardım et” dedi.

ENKAZ ALTINDA OLDUĞUNU BÖYLE DUYURMUŞTU

Duymaz'ın ablası Semha Duymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istemişti.

Semha Duymaz, “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" ifadelerini kullandı. Taha enkaz altında” demişti.



