Taha Duymaz'ın günlerdir altında olduğu enkazı paylaştı! İşte son durum

Büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli 2 depremden sonra onlarca insan hayatını kaybetti. Günler sonra enkazlardan mucize haberleri gelmeye devam ederken bir yandan da Taha Duymaz'ın durumu merak ediliyor.

Ailesi hakkında çeşitli iddialarla gündeme gelen Taha Duymaz depreme Hatay'da halasının evinde yakalandı. Kendisinden haber alınamayan fenomen için çalışmalar sürüyor.

TAHA DUYMAZ SON DURUMU

Taha Duymaz'ın günlerdir altında olduğu enkazın son durumunu sosyal medyada Ragıb Narin paylaştı.

Narin paylaşımında "Çalışma sabahtan beri devam ediyor" dedi.

