Tahıl koridoru için İstanbul'da 4'lü zirve! Cumhurbaşkanlığı kaynakları açıkladı: Türkiye'ye yüzde 25 ucuza satılması gündemde

Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı en büyük sorunlardan biri de Karadeniz'deki mayınlar nedeniyle Ukrayna'dan tahıl ihracatının gerçekleştirilmesine engel oluşmasıydı. Tahıl krizi için uzun zamandır çözüm aranırken Türkiye'nin de devreye girmesiyle süreç yeni bir boyut kazandı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da yapılacak zirvede krizde çözüm arayışında önemli adımlar atılarak ilerleme kaydedilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE'YE UCUZA SATILABİLİR

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan tahıl koridoru için 10 gün içinde İstanbul'da 4'lü bir zirve gerçekleştirilecek. Ayrıca bu hafta askeri bir heyet detayları görüşmek üzere Rusya'ya gidecek.

Ukrayna koordinasyonunda oluşturulacak koridordan Rusya gıda ürünlerinin de taşınması sağlanacak.

Oluşturulacak koridordan 8 aya kadar 30-35 milyon ton gıda çıkarılması hedefleniyor.

Odessa'daki 4 liman üzerinden 3 koridor açılması ve buradan çıkacak gıda ürünlerinin Türkiye'ye yüzde 25 ucuza satılması gündemde.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde tahıl koridoru ile ilgili yaptığı açıklamada Rusya'dan cevap beklediklerini söyleyerek "BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik" açıklamasında bulunmuştu.

