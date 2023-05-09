HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tahıl koridorunda yeni gelişme! Anlaşma durduktan sonra merak ediliyordu, MSB duyurdu

Tahıl koridorunda yeni gelişme! Anlaşma durduktan sonra merak ediliyordu, MSB duyurdu

09.05.2023 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası oluşturulan tahıl koridoru anlaşması askıya alınmıştı. Türkiye'nin girişimleriyle tahıl koridoru yeniden işler hale geldi.

Tahıl koridorunda yeni gelişme! Anlaşma durduktan sonra merak ediliyordu, MSB duyurdu

Ukrayna’nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından “Rusya’nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz’deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durduğunu” açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve ‘tahıl koridoru’nun yeniden işler hale getirildiğini belirtti.

GÖZLER KRİTİK GÖRÜŞMELERE ÇEVRİLDİ

Bakanlık da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Eski Pakistan Başbakanı İmran Han böyle gözaltına alındıDünya bu görüntüleri konuşuyor! Eski Pakistan Başbakanı İmran Han böyle gözaltına alındı
Eski bakanlardan Kemal Derviş hayatını kaybetti!Eski bakanlardan Kemal Derviş hayatını kaybetti!
"Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü" diyerek duyurdu!"Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü" diyerek duyurdu!
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçileri zam oranı belli oldu!

Kamu işçileri zam oranı belli oldu!

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildi

Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı! Derhal harekete geçildi

AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken '6284' yanıtı

AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken '6284' yanıtı

Kılıçdaroğlu terör örgütü elebaşlarının ‘destek’ videoları hakkında konuştu! ‘Akıl var mantık var…’

Kılıçdaroğlu terör örgütü elebaşlarının ‘destek’ videoları hakkında konuştu! ‘Akıl var mantık var…’

İlginizi Çekebilir

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Boşanmasını kutlamak için atladı! Güvenlik ipi kopunca...

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi... Kişisel bakım ürünlerinde indirim!

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Çıplak fotoğraflarını ailesine postayla gönderdiler! Gizli işi ifşa oldu

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Cep telefonunu geri almak istedi! Öğretmenine biber gazı sıktı

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.