Tahıl koridorunda yeni gelişme! Anlaşma durduktan sonra merak ediliyordu, MSB duyurdu

Ukrayna’nın yeniden yapılandırmadan sorumlu bakanlığı tarafından “Rusya’nın gelen yeni gemiler için kayıt oluşturmayı reddettiği ve Karadeniz’deki tahıl koridoruna yönelik anlaşmayı durduğunu” açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin girişimleri sonucu denetimlerin yeniden başladığını ve ‘tahıl koridoru’nun yeniden işler hale getirildiğini belirtti.

GÖZLER KRİTİK GÖRÜŞMELERE ÇEVRİLDİ

Bakanlık da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Anlaşması'nın uzatılmasını da içeren çok taraflı görüşmelerin 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını bildirdi.

(İHA)

