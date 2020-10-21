Tahir Elçi Cinayeti 5 Yıl Sonra Yargıda

Ancak salgın nedeniyle duruşmaya, 68 avukat ve bazı STK temsilcilerinin katılmasına izin verildi. Normalde bir savcının katılması gereken duruşma için 3 savcı görevlendirildi. Yargılama, kimlik tespitinin ardından, 3 savcının iddianameyi okumasıyla başladı. Mahkemenin, katılma taleplerinden önce sanık beyanlarının alınmasına karar vermesine avukatlar itiraz etti. Elçi ailesinin avukatlarından Fikret İlkiz, mahkemenin bu tutumunun usule aykırı olduğunu savundu ancak mahkeme sanık beyanlarının öncelikli alınacağını belirtti.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan, 3 polis ve olay sırasında kaçan bir PKK’lının yargılanmasına başlandı. Sanık polislerin duruşmaya SEGBİS’le katılma kararı, tartışmaya neden oldu.

Sanık polisler duruşmaya bulundukları illerden SEGBİS (görüntülü sistem) ile katıldı. Ancak bu da tartışmalara neden oldu. Avukatlar, etkin bir yargılama yapılamayacağı gerekçesiyle sanıkların, SEGBİS sistemiyle sorgulanmasına itiraz etti. Müşteki avukatları, mahkemenin SEGBİS konusundaki ara kararından vazgeçerek sanıkların, bizzat duruşmaya katılacağı başka bir gün duruşma yapmasını istedi.

Avukatlar "Sanıkların muhakkak huzura getirilerek, dinlenmesi gerekiyor. Bu konuda Anayasa Mahkemesi kararları var" dedi. Mahkemenin, bizzat duruşma salonuna gelip savunma yapmak isteyip istemediklerini sorduğu sanıklar, savunmalarını SEGBİS’le yapmak istediklerini, mahkeme salonuna gelmeyeceklerini söyledi.

Elçi’nin avukatları, iddianamenin olağan bir cinayet iddianamesi olarak hazırlandığını savunarak Tahir Elçi’nin, insan hakları vizyonunu ve aleyhine yaratılan iklimin görmezden gelinerek ele alındığını ifade etti. Bunun üzerine mahkeme, SEGBİS’le ilgili talepleri değerlendirmek üzere duruşmaya ara verdi.