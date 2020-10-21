Tahir Elçi Cinayeti Davası Tartışmalarla Başladı

Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin 5 yıl sonra görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında gergin anlar yaşandı. Mahkeme, müşteki avukatların salondan çıkarılmasına karar verince avukatlar da reddi hakim talebinde bulundu.

Diyarbakır 10’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanıklar bulundukları illerden SEGBİS (görüntülü sistem) ile duruşmaya katıldı. Tahir Elçi’nin stajyer avukat olan eşi Türkan Elçi, CHP ve HDP milletvekilleri, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de hazır bulunduğu duruşmada, Elçi’yi 68 avukat temsil etti. Davanın sabahki bölümünde Elçi ailesinin avukatları sanıkların SEGBİS’le katılmasına itiraz ederek, duruşmaya getirilmelerini istedi. Ancak mahkeme heyeti bu talebi kabul etmedi.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın söz istedi. Ancak Mahkeme Başkanının söz hakkının sanık savunmalarından sonra verileceğini söylemesi salonda gerginliğe neden oldu. Mahkeme Başkanı, avukatların söz hakkı verilmeden konuşması halinde, duruşmanın düzenini bozdukları gerekçesiyle salondan çıkarılacağını söyledi.