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Tahir Elçi Cinayeti Davası Tartışmalarla Başladı

21.10.2020 16:44 | Son Güncelleme

Mahkeme, müşteki avukatların salondan çıkarılmasına karar verince avukatlar da reddi hakim talebinde bulundu

Tahir Elçi Cinayeti Davası Tartışmalarla Başladı

Dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin 5 yıl sonra görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında gergin anlar yaşandı. Mahkeme, müşteki avukatların salondan çıkarılmasına karar verince avukatlar da reddi hakim talebinde bulundu.

Diyarbakır 10’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya sanıklar bulundukları illerden SEGBİS (görüntülü sistem) ile duruşmaya katıldı. Tahir Elçi’nin stajyer avukat olan eşi Türkan Elçi, CHP ve HDP milletvekilleri, yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de hazır bulunduğu duruşmada, Elçi’yi 68 avukat temsil etti. Davanın sabahki bölümünde Elçi ailesinin avukatları sanıkların SEGBİS’le katılmasına itiraz ederek, duruşmaya getirilmelerini istedi. Ancak mahkeme heyeti bu talebi kabul etmedi.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ise Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın söz istedi. Ancak Mahkeme Başkanının söz hakkının sanık savunmalarından sonra verileceğini söylemesi salonda gerginliğe neden oldu. Mahkeme Başkanı, avukatların söz hakkı verilmeden konuşması halinde, duruşmanın düzenini bozdukları gerekçesiyle salondan çıkarılacağını söyledi.

Mahkeme bu uyarıya rağmen konuşmaların sürmesi üzerine müşteki avukatlarının salondan çıkarılmasına karar verdi. Avukatlar ise salondan çıkmayacaklarını ve reddi hakim talebinde bulunduklarını belirtti. Müşteki avukatlarının reddi hakim talep nedenlerini açıkladığı sırada mahkeme, avukatların salondan polis zoruyla çıkarılmasına karar verdi. Ancak avukatların itirazı üzerine mahkeme kararını geri aldı.

Daha sonra söz alan Elçi’nin eşi Türkan Elçi, mahkemeye tepki gösterdi. Elçi, “Ben 5 yıldır bekliyorum. İki dakika ayırıp benim duygularımı dinlerseniz muhtemelen kararınız değişecektir. Ben buraya gelirken size güvenim vardı, adalete güvenim vardı” dedi. Bunun üzerine mahkeme Türkan Elçi’yi uyardı, aksi halde salondan çıkarılacağı uyarısında bulundu.

Mahkemeye bir tepki de avukatlardan geldi. Av. Mehmet Emin Aktar, mahkeme heyetini reddettiklerini söyleyerek, “Usule ilişkin tüm taleplerimizi reddettiniz. Bu salondaki herkes, hatta güvenlik görevlileri bile şu anda tarafsızlığınızı yitirdiğinize inandı. Biz sizi reddediyoruz” dedi.

Av. Mahsuni Karaman ise, “Bu dosyada bir kurgu hazırlanıyor, siz de bunun araçlarısınız. Böyle bir iddianamenin hazırlanması, kabul edilmesi ve bugün sergilediğiniz tavır bunu gösteriyor. Tahir Elçi cinayetini devlet cezasız bırakacaktır. Siz de bunun aracısınız, sizi reddediyoruz” diye konuştu.

Mahkeme, reddi hakim taleplerini değerlendirmek üzere ara verdi.Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, reddi hakim talebi konusunda karar verilmek üzere dosyayı üst mahkemeye gönderdi. Duruşma 3 Mart 2011’e ertelendi.

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