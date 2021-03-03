Tahir Elçi Cinayeti Davası “Umut” Verdi

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 4 sanığın yargılandığı dava ikinci kez görüldü. İlk celsede avukatlar ve mahkeme heyeti arasında yaşanan tartışmalar nedeniyle gergin geçen duruşma bu kez sakin başladı. Avukatlar mahkeme heyetini tavrının cinayetin çözülmesi için umut verdiği görüşünde birleşti. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Elçi’nin ailesi ve avukatları, sivil toplum kuruluşları ile birlikte Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun aralarında bulunduğu CHP heyeti katıldı. 1’i ihraç edilmiş, 3’ü polis ve biri de PKK militanı olan sanıklar duruşma salonuna gelmedi. Polisler bulundukları yerden görüntülü görüşmeyle duruşmaya katıldı. Önceki celsede mahkeme heyeti ve avukatlar arasında yaşanan tartışmalar ve gerginlik bu kez yerini sükunete bıraktı. Mahkeme heyeti önce avukatların taleplerini dinledi. Avukatlar, sivil toplum kuruluşları ve Elçi’nin yakınları davaya müdahil olmak istediler.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek için duruşmaya ara verdi. Arada adliye önünde bir açıklama yapan CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel, cinayetin aydınlatılmasının devletin görevi olduğunu söyledi. Özel, “Devletin bazı yükümlülükleri var. Biz ona şahitlik etmek isteriz. Devletin buradaki en önemli yükümlülüğü, tüm sorumluların tüm açıklığıyla ortaya çıkması için, adaletin tecelli etmesi için, üstüne düşen görevi yaparsa, devlet kendi üzerine atılı şüpheleri dağıtmış, kendi üzerindeki şüpheden kurtulmuş olacaktır. Burada gerçeğin üstü örtülmeye çalışan her adım adaleti, vicdanları yaralayacağı gibi, kendisine güvenmesini isteyen, tüm vatandaşlardan bunu bekleyen devlet organizasyonunun da inandırıcılığını sarsacaktır” dedi. Elçi ailesinin avukatları da mahkemenin olumlu tavrından memnundu. VOA Türkçe’ye konuşan avukatlar, bu tavrın sürmesini istedi. Avukat Emin Aktar, yargılamanın cinayeti aydınlatacağını umut ettiğini ifade ederek, “Umarım bu yargılama açıklıkla sürer. İddianame olayı açıklamaktan çok uzak. Bu nedenle yargılama sürecek, yeni delillerle bizim katacağımız yeni delillerle yargılamanın Tahir Elçi cinayetini aydınlatmaya doğru gideceğini umarım” dedi.

Avukat Neşat Girasun, daha sağlıklı bir yargılama olacağı yönünde umutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi: ”Bugünün olumlu başlaması, diğer duruşmayı göz önünde bulundurduğumuzda, daha sağlıklı bir yargılamanın yapılacağı konusunda umut yeşertti. Biz de böyle devam etmesini diliyoruz.” Mahkeme heyeti aranın ardından Elçi’nin yakınları ile Diyarbakır Barosu’nun katılma talebini kabul ederken, diğer kurumların taleplerinin reddetti. Kararın ardından sanıkların sorgulamasına geçildi. İlk sözü alan sanık S.T., Tahir Elçi’ye ateş etmediğini söyledi. S.T, “Olay günü görev aldım. Meydanda silah sesi geldi. Koşan örgüt mensuplarına 2 el ateş ettim. Ben de yaralandım. Benim bulunduğum yerden Tahir Elçi’nin olduğu yer görünmüyordu. Tahir Elçi’yi görmedim. Öncesinden bize istihbarat gelmemişti bize. Örgüt militanlarının olay yerine gelmesine dair anons almadık. Sadece bir ticari taksiden söz edildi. Detay verilmedi. Olay yerinde kimlerin zarar gördüğünü bilmiyorum” dedi. Sanık T., avukatların soruları üzerine “Özellikle sivillerin olduğu yerde silah kullanma ile ilgili bir eğitim almadım, normal eğitim neyse onu aldım. Mermilerimin kaçının isabet ettiğini bilmiyorum. Bunu öngöremem de” diye konuştu.