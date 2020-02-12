Tahir Elçi Cinayeti Soruşturmasında 3 Polis Şüpheli Oldu

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin basın açıklaması yaptığı sırasında öldürülmesine ilişkin soruşturmada dört yıl sonra ilk kez üç polisin şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Polisler Elçi’ye doğru ateş etmediklerini söyledi. 28 Kasım 2015 günü meydana gelen olayın ardından başlatılan soruşturmada hiçbir şüphelinin ifadesinin alınmaması tartışmalara neden olmuştu. Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 yıl aradan sonra ilk kez üç şüphelinin ifadesini aldı. İfadesi alınan şüphelilerin Elçi’nin vurulması sırasında sokakta ateş eden polisler oldukları öğrenildi.Olayın ardından görüntüleri ekranlara yansıyan üç polis, güvenlik gerekçesiyle başka illere atanmıştı. Şüpheli polislerden ikisi, bulundukları illerden görüntülü sistemle, biri de bizzat savcılığa gelerek ifade verdi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, şüphelilerin ifadesini 9 ve 10 Ocak tarihlerinde aldı. VOA Türkçe’nin adliye kaynaklarından aldığı bilgiye göre şüpheli polislerin, Londra Üniversitesi’ne bağlı Adli Mimarlık Bölümü tarafından geçen yıl yapılan soruşturma sonucu tespit edilen ve Elçi’yi öldüren kurşunun çıkma ihtimali olan üç silahı kullanan polisler olduğu belirlendi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli 3 polisin ifadelerini “Olası kastla adam öldürme” iddiasıyla aldı.

Savcıya ikişer sayfa ifade veren şüpheliler neler söyledi? VOA Türkçenin ulaştığı ifade tutanaklarına göre, şüpheliler Elçi’yi vurmadıklarını söyledi. Olay sırasında yaralanan polislerden biri S.T., olay anında atış menzilinde kimsenin olmadığını söyledi. Silah seslerini duyduktan bir dakika sonra önünden bir kişinin geçtiğini söyleyen S.T. şunları söyledi; “Bu şahsa ateş etmeye başladım. Hemen arkasından bir şahıs daha geçti. Ben bu şahsa da ateş etmeye başladım. Hatırladığım kadarıyla 5-6 el ateş ettim. Şahıs beni geçtikten sonra arkası dönük vaziyette bana bir el ateş etti. Sol karın boşluğumdan yaralandım. Ben yaralandıktan sonra herhangi bir şekilde ateş etmedim. Ben olay esnasında Tahir Elçi’yi görmedim. Bulunduğum konum itibariyle Dört Ayaklı Minareyi bile göremiyordum. Olay anında ateş ederken atış menzilimde kimse yoktu. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum. Tahir Elçi’yi ben öldürmedim. Olay anında teröristleri etkisiz hale getirmek için ateş ettim.” Şüpheli F.T. ise Tahir Elçi’ye ateş etmediğini belirterek, “Tahir Elçi’nin vurulma anını görmedim. Tahir Elçiye ben ateş etmedim. Tahir Elçi benim atış menzilimde değildi. Kimin vurduğunu bilmiyorum, suçlamaları kabul etmiyorum. Sur içinden bizim bulunduğumuz gruba doğru silah sesleri gelmekteydi. Sonradan yaptığımız tespitlerde buralarda hendekler olduğunu gördük. Ben bu olayın teröristler tarafından planlandığını düşünüyorum. Olay yerinde kimlik tespiti yapılan teröristlerin siyasi ve askeri eğitim aldıklarını biliyorduk. Tahminim suikast için oraya gelmişlerdi” dedi.