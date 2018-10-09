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Tahir Elçi Cinayetinde Umut İngiltere’de

09.10.2018 03:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin soruşturmaya Londra Üniversitesi de katıldı. Özel bir teknikle, ses analizi üzerinden Elçi’yi vuran silahı tespit etmeye çalışan İngiliz uzmanlar, olayda kullanıldığından şüphelendikleri üç silah tespit etti

Tahir Elçi Cinayetinde Umut İngiltere’de

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Tahir Elçi’nin, Sur’daki çatışmaların tarihi eserlere verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla yaptığı açıklamadan hemen sonra öldürülmesinin üzerinden 143 hafta geçti. Olayla ilgili hem savcılık, hem de baro ayrı ayrı soruşturma yürütüyor. Soruşturmalarda ilerleme sağlanmaması üzerine Diyarbakır Barosu, Londra Üniversitesi’nden yardım istedi. Amaç, Türkiye’de kullanılmayan ses analiziyle silahı tespit etmek.

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Nahit Eren, soruşturmalarda ilerleme sağlanamaması nedeniyle bu yola başvurduklarını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Eren, “Diyarbakır Barosu olayın akabinde, soruşturmayı takip etmek, delil toplamak ve gereken desteği vermek üzere bir komisyon kurmuştu. Bu ekip barodaki avukatlardan oluşuyordu. Biz zamanla bu ekibi genişlettik. Türkiye’deki adli tıp uzmanları, akademisyenleri aldık. Bunlarla bu komisyonu daha da güçlendirdik ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O dönem kamera kaydı yapan herkesi dinledik. Kayıtların hepsini topladık. Zaman zaman soruşturma makamına deliller verip, araştırılması gereken konularla ilgili taleplerimiz sunuyorduk. Bu konuda çok ciddi bir çalışma yapılmadı. Biz adli tıp uzmanlarının önerisi üzerine, olay mahallinde kayıt varsa, ses varsa, bazen vurulma anını, görüntüleri sıralayarak hangi silahla vurulduğunu tespit eden bir sistem olduğunu öğrendik. Sesin hangi silaha ait olduğunu tespit eden bir sistem. Bu çok büyük stüdyolarda büyük maliyetlerle yapılan bir iş. İngiltere’den bazı akademisyenlerle daha önce Ankara ve İstanbul’da bir toplantı yaptık. Bize bir ön çalışma gönderdiler. Gerçekten harika bir çalışma. Vurulma anına bağlı olarak, bazı silahları ve bu silahları kullanan şahısları eliyor.Belli bir sayıya indirgeyebiliyor. Tam kesin şu silah demene de 2-3 silaha kadar indirgeyebiliyor. Bunlar aynı zamanda olay yeri adli mimari tekniğini de kullanıyor. Bunu uygulayarak çalışma yapıyor” dedi.

Eren, olay yerinde ateşlenen silahlardan çoğunun elendiğine dikkat çekerek, ”Çalışma sonuçlandı gibi. Bizden haber bekliyorlar. Alacağımız sonuçları soruşturma makamlarına ileteceğiz. Dosyaya sunacağız, savcılıktan söz konusu silahların kimlere ait olduğunu tespit etmesini isteyeceğiz. Bunun soruşturmanın seyrine etki edeceğini düşünüyoruz. Olay yerinde kullanılan 29 silah var. Ses hangi silaha aitse kendi belli ediyor. Bu silahların tipi özelliği her şeyi belli, açılara göre sıkanlar da belli. Analizlerle sayıyı azaltabiliyorlar. 29 silah varken düşme anında kaç silah olduğunu tespit ediyor. Üçe kadar indirdiklerini biliyoruz. Belli kişiler üzerinde ciddi bir tahkikat yapılmasına katkı sunacak” şeklinde konuştu.

Eren, önümüzdeki günlerde kongreye gidecek olan Diyarbakır Barosu’nun yeni yönetiminin, önceliğinin Elçi cinayetinin çözülmesi olacağını söyledi.

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