Tahir Elçi davası 3 Mart 2021 tarihine ertelendi

"Kapı ve duvar olmuş bir yargı var karşımızda. Bizi duruşma salonundan atmakla tehdit eden bir yargıyla karşı karşıyayız. Savunmasız bir yargı isteği var. 5 yıllık adalet arayışımız bitmedi. Davaya başladığımız anda öncelikli olarak Elçi ailesi avukatları olarak davaya katılma talebimizi reddetti. Bu gerçeğe ulaşma noktasında bir tutum değil. 15 gün önce sanıkların SEGBİS ile dinlenilmesi kararının kaldırılmasını istedik. Bu gün de sanıkların neden duruşma salonunda dinlenmesi gerektiğini anlattık. Ancak talebimiz reddedildi. Sanıkların bulunduğu SEGBİS odalarında naip hakim olmadığı tespit edildi. Sanıkların SEGBİS'te olup olmadığının tespiti için itirazlarımız da reddedildi. Sanıkların yanında SEGBİS'te bulunma talebiniz de reddedildi. Sanıkları yüzünü görme imkanımız olmadığını dile getirmeden duruşmadan atılmakla tehdit edildik. Bu tavır, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğinin göstergesidir. Bu mahkemeden adil yargılama beklemiyoruz. Yargılamayı avukatsız sürdürmek istiyorlar. Buna yargılama diyorlar. Buna inanmamızı istiyorlar. Bu yargı sistemi ve yargıçlarla yol almamız mümkün değil. Yargı revize edilmez böyle devam ederse buradan adalet çıkmaz yurttaşlara zulüm çıkar. Mücadelemiz sürecek."

"Şu an önünüzdeki dosyada maktul olarak geçen kişinin, insan haklarının evrensel ilkelerine inanan, ahlaki boyutunu kavrayıp içselleştiren, her türlü ideolojik, siyasi, dini görüşten münezzeh birinin; bir sonbaharın kasımında savaşsız ve huzurlu bir yaşamın tesisi için dudaklarından dökülen son sözlerinin sesi hala kulaklarımızda hâkim bey. Gidenler gider, bir daha dönmez. Ölüler konuşamaz, geride sesleri kalır hâkim bey. Dar bir sokağın dar anında "Savaşlar, çatışmalar, operasyonlar bu alandan uzak olsun cümlesi yankılanır. Bu sese aksiseda olabilecek tek ses, adaletin ulvi sesidir hâkim bey. Elimiz yüreğimizde, kulaklarımız kirişte adaletin sesini beklemekteyiz hâkim bey."

"Yargının vereceği kararı etkilemek istemedim. Dilekçemi mahkemeye sunmak istedim ama söz hakkı verilmedi. Bu onların ayıbıdır, dilekçeyi kamuoyunun vicdanına bırakıyorum." diyen Türkan Elçi, mahkeme heyetine okumak üzere hazırladığı iki sayfalık dilekçeyi basın mensuplarına okudu.

Ardından konuşan Türkan Elçi ise, beş yılın ardından ilk duruşma yapıldığını hatırlatarak yargının kararını etkilememek için yorum yapmaktan kaçındığını ifade etti.

Tahir Elçi'nin ailesinin avukatı olan Nahit Eren ise son iki aydır 25 avukat ile davaya hazırlandıklarını söyledi ve mahkeme heyetinin bu dosyanın yükünü taşıyabilecek bir heyet olmadığını öne sürdü:

"Duruşmanın ilk anından itibaren katılım talebimizi reddeden heyetin bu dosyanın yükünü kaldırabilecek bir heyet olmadığını anladık. Bizim son beş yıl içinde soruşturmaya dahil eksiklilerin bu vasat iddianameyle bu yargılamanın yapılmaması gerektiği gibi taleplerle geleceğimizi biliyorlardı. Yeni taleplerimizle soruşturmanın nasıl eksik geliştiği ve iddianamenin nasıl eksik hazırlandığını gösterecektik ama heyet adeta bir duvar gibi, bizden kilometre uzaklıktaki sanıklarla bir yargılama yapmak istedi, ama biz buna alet olmayacağız. Siz vicdanınızı yitirmişsiniz ama ömrünü faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya adamış Tahir Elçi kovuşturmasını biz faili meçhul bırakmayacağız."

Tahir Elçi hakkında 2015 yılında katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı konuşma nedeniyle yakalama kararının çıkartıldığını hatırlatan Eren konuşmasını şöyle sürdürdü: