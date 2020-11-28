Tahir Elçi İçin Pandemi Gölgesinde Anma

Burada açıklama yapan Baro Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi’nin adalet arayışını meslektaşlarının sürdüreceğini söyledi. Aydın, “Gözün arkada kalmasın Sevgili Başkan, binlerce meslektaşın senin bıraktığın yerden kararlılıkla adalet ve insan hakları mücadelesini sürdürmektedir. İşte senden sonra memleketin pürmelali böyle Sevgili Başkan. Demokratik, özgür ve barış içinde bir yaşam hayalin, bizim de hayalimiz. Düşlerinin ve düşlerimizin savunucusu olmaya, bunlar için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Adliye önünde toplanan grup ellerinde Türkçe ve Kürtçe pankart ve dövizlerle yürümeye başladı. Avukatlar cübbeleriyle yürüyüşe katılırken, grup olayın meydana geldiği Dört Ayaklı Minare’ye kadar yürüdü.

Anmaya katılanlar daha sonra Elçi’nin vurulduğu yere karanfil bıraktı.

Anmaya katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, VOA Türkçe’ye şunları söyledi; “Tahir geçmiş ve gelecek için adalet için çok önemli işler yaptı. Barışa inanmaktan bir an bile vazgeçmedi. Bizim görevimiz onun bu adalet sevdasını, barış sevdasını yerine getirmek için uğraşmaktır” diye konuştu.

Anamaya katılan avukatlar da duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Elçi ile aynı dönem Baro Başkan Vekili olan Ahmet Özmen, “Tabii üzücü bir gün söyleyecek çok söz yok işin açıkçası. Ama Tahir Elçi’nin failleri bulunana kadar Tahir Elçin'in dostları, Diyarbakır Barosu, meslektaşları bu mücadeleyi bırakmayacaktır” şeklinde konuştu.

Avukat Serhar Eren ise “Kuşkusuz ilk günkü acıyı yaşıyoruz. Bir hukukçu olarak adalet arayışı içinde olan Tahir Elçi’yi, anıyorum rahmetle anıyorum” dedi.

Elçi’nin başkanlığı döneminde Başkan Yardımcısı olan Nahit Eren ise faillerin bulunmamasına tepkiliydi. Eren, “Bu kent için, toplum için buruk bir gün. Bugün biz Tahir Elçi’yi kaybedeli 5 yıl oldu. Burukluğumuzun yanı sıra hala faillerinin açığa çıkarılmamış olması, bu konuda etkin bir soruşturmanın yürütülmemiş olması 5 yıla rağmen hala cezalandırılmamış olmaları, biz de ayrı bir burukluk yaratıyor” dedi.

Anma etkinliği Elçi’nin mezarının ziyaret edilmesiyle son buldu.

