HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tahir Elçi İçin Pandemi Gölgesinde Anma

Tahir Elçi İçin Pandemi Gölgesinde Anma

28.11.2020 17:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tahir Elçi İçin Pandemi Gölgesinde Anma

Beş yıl önce basın açıklaması sonrası öldürülen dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, ölüm yıldönümünde olay yerinde anıldı. Bu yılki anmaya, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı

Beş yıl önce basın açıklaması sonrası öldürülen dönemin Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, ölüm yıldönümünde olay yerinde anıldı. Bu yılki anmaya, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi katıldı.

Ölüm yıldönümünde Tahir Elçi’yi anmak için meslektaşları adliye önünde toplandı. Pandemi nedeniyle anma etkinliğine katılım sınırlı tutuldu. Anmaya, baro yönetimi, bölge illerinin baro başkanları, milletvekilleri ve Elçi’nin eşi Türkan Elçi katıldı.

Adliye önünde toplanan grup ellerinde Türkçe ve Kürtçe pankart ve dövizlerle yürümeye başladı. Avukatlar cübbeleriyle yürüyüşe katılırken, grup olayın meydana geldiği Dört Ayaklı Minare’ye kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Baro Başkanı Cihan Aydın, Tahir Elçi’nin adalet arayışını meslektaşlarının sürdüreceğini söyledi. Aydın, “Gözün arkada kalmasın Sevgili Başkan, binlerce meslektaşın senin bıraktığın yerden kararlılıkla adalet ve insan hakları mücadelesini sürdürmektedir. İşte senden sonra memleketin pürmelali böyle Sevgili Başkan. Demokratik, özgür ve barış içinde bir yaşam hayalin, bizim de hayalimiz. Düşlerinin ve düşlerimizin savunucusu olmaya, bunlar için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Anmaya katılanlar daha sonra Elçi’nin vurulduğu yere karanfil bıraktı.

Anmaya katılan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, VOA Türkçe’ye şunları söyledi; “Tahir geçmiş ve gelecek için adalet için çok önemli işler yaptı. Barışa inanmaktan bir an bile vazgeçmedi. Bizim görevimiz onun bu adalet sevdasını, barış sevdasını yerine getirmek için uğraşmaktır” diye konuştu.

Anamaya katılan avukatlar da duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Elçi ile aynı dönem Baro Başkan Vekili olan Ahmet Özmen, “Tabii üzücü bir gün söyleyecek çok söz yok işin açıkçası. Ama Tahir Elçi’nin failleri bulunana kadar Tahir Elçin'in dostları, Diyarbakır Barosu, meslektaşları bu mücadeleyi bırakmayacaktır” şeklinde konuştu.

Avukat Serhar Eren ise “Kuşkusuz ilk günkü acıyı yaşıyoruz. Bir hukukçu olarak adalet arayışı içinde olan Tahir Elçi’yi, anıyorum rahmetle anıyorum” dedi.

Elçi’nin başkanlığı döneminde Başkan Yardımcısı olan Nahit Eren ise faillerin bulunmamasına tepkiliydi. Eren, “Bu kent için, toplum için buruk bir gün. Bugün biz Tahir Elçi’yi kaybedeli 5 yıl oldu. Burukluğumuzun yanı sıra hala faillerinin açığa çıkarılmamış olması, bu konuda etkin bir soruşturmanın yürütülmemiş olması 5 yıla rağmen hala cezalandırılmamış olmaları, biz de ayrı bir burukluk yaratıyor” dedi.

Anma etkinliği Elçi’nin mezarının ziyaret edilmesiyle son buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Tunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo varTunç Soyer: 'Uykularım kaçıyor' diyebileceğim kadar karanlık bir tablo var
Büyük ikramiye için geri sayım..Büyük ikramiye için geri sayım..

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Türkiye'nin beklediği müjde buradan gelecek: İşte son durum

Türkiye'nin beklediği müjde buradan gelecek: İşte son durum

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

25 yaş küçük oyuncuyla aşk! Yeniden gündemde...

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğine Hüseyin İbrahim Taha seçildi

İİT Genel Sekreterliğine Hüseyin İbrahim Taha seçildi

13 yıllık davada şok gerçek! Eski Muğla Milletvekili Rifat Adnan Akarca 3 kız kardeşin babası çıktı

Şok gerçek! Eski milletvekili 3 kız kardeşin babası çıktı

İstanbul'da otel inşaatında yangın: Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da otel inşaatında yangın

Burdur'da köylüler büyük şaşkınlık yaşadı! Su kuyusunda atalarının yazdığı notları buldular

Su kuyusunda atalarının yazdığı notları buldular

Aydın'da esrarengiz cisim: İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum

Bir ilde vatandaşları tedirgin eden görüntü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 42 ilde eş zamanlı PKK/KCK operasyonu: 641 kişi gözaltına alındı

42 ilde eş zamanlı operasyon: 641 kişi gözaltına alındı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.