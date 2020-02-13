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  4. Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, 3 polisin ifadelerinin alındığını öğrenince eşinin mezarını ziyaret etti

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, 3 polisin ifadelerinin alındığını öğrenince eşinin mezarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eşi Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili 3 polisin 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin alınmasının ardından Türkan Elçi, eşinin kabrine giderek, "Bu sabah 3 şüpheli polisin ifadesi ile ilgili Tahir'den görüş almaya gittim" mesajıyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, 3 polisin ifadelerinin alındığını öğrenince eşinin mezarını ziyaret etti

Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015 günü, basın açıklaması yaptığı sırada PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden kurşunla yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 10-11 Ocak tarihlerinde olay sırasında silahlarını kullandıkları kameralara yansıyan 3 polisin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'şüpheli' sıfatıyla ifadeleri alındı. 3 polisin 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin alındığını öğrenen Türkan Elçi, eşinin kabrini ziyaret etti. Elçi, sosyal medya hesabından eşinin kabrinin fotoğrafıyla "Bu sabah 3 şüpheli polisin ifadesi ile ilgili Tahir'den görüş almaya gittim. İnanıyor musun? dedim. Önce sustu. Sonra "Üzerimdeki 4 yıllık kar erirse, her şey ortaya çıkar" dedi. Beraber yağan karı seyrettik" notunu paylaştı.

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(DHA)

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Tahir Elçi Türkan Elçi

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