Tahir Elçi Ölümünün Üçüncü Yılında Anıldı

Saygı duruşunun ardından söz alan Baro Başkanı Cihan Aydın, soruşturmanın ağır ilerlemesine tepki gösterdi. Aydın, ‘’Dönemin iktidar sahipleri, ‘bu cinayeti aydınlatacağız’ dediler. Dediler ama üç yıl oldu bir arpa boyu yol gidemediler. 3-5 kovanı bile toplayamadılar. Bazı kamera görüntüleri ortadan kayboldu, bazı kameralar bozuldu, bazı görüntüler de her nedense silindi. Teftiş kurulu tarafından hazırlanan rapor, bugüne kadar bizlerden ısrarla gizlendi ve gizlenmeye de devam ediliyor. Sözler bir kez daha tutulmadı ve failler hala aramızda dolaşmaya devam ediyor. Tahir Elçi dosyası da, binlerce faili meçhul dosyasının tozlu rafları arasında unutulmak ve unutturulmak istenmektedir. Ama buna izin vermeyeceğiz. Tahir Elçi’nin inadı ile takip edeceğiz, soruşturacağız ve failleri yargı önüne çıkaracağız” dedi. Konuşmanın ardından törene katılanlar, Elçi’nin vurulduğu yere karanfil bıraktı.

Tahir Elçi için ölümünün üçüncü yıldönümünde düzenlenen anma programı, yürüyüşle başladı. Yürüyüşe Elçi’nin eşi Türkan Elçi, kardeşleri ile bölge barolarının yanı sıra, Gaziantep İzmir, Ankara Barosu yöneticileri, Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu üyeleri ile HDP ve CHP milletvekilleri de katıldı.

Olay sırasında Elçi’nin yanında olan meslektaşları duygularını VOA Türkçe’ye anlattı. Avukat Servet Özen, “Acımız her geçen gün katlanarak, yoğunlaşarak devam etmekte. Bu acının devam etmesi, derinleşmesinin temel nedenlerinden biri de Tahir Başkan gibi ömrünü cezasızlıkla, faili meçhul cinayetlerle katliamlara adamış bir bireyin, kendisinin faillerinin cezasızlığa doğru gitmesi, soruşturma dosyasında ilerleme olmaması, herhangi bir failin bulunmaması, acımıza acı katmaktadır” diye konuştu.

Avukat Baran Vural ise duygularını şu cümlelerle dile getirdi; ‘’Dosyasında hala bir adım öteye gidilmemesi, faillerin bulunmaması, bizim acımızı daha da depreştiriyor, kızgınlığımızı öfkemizi arttırıyor. Onlarca kameranın önünde vuruluyor başkanımız ve hala ölümüne dair soruşturmada bir adım öteye gidilemiyor. Bu da acımızı daha da depreştiriyor.”

Elçi’nin vurulduğu nokta bu yıl kadar sokağa çıkma yasağı kapsamında olduğu için anma törenleri sokak başında yapılıyordu. Sokaktaki yasak bu yıl kaldırılınca, Elçi ilk kez vurulduğu noktada anıldı.

