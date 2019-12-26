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  4. Tahir Elçi’nin Hayali Dört Yıl Sonra Gerçek Oldu

Tahir Elçi’nin Hayali Dört Yıl Sonra Gerçek Oldu

26.12.2019 11:24 | Son Güncelleme

Öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin girişimiyle başlatılan "Kürtçe Hukuk Terimleri Sözlüğü" tamamlandı. Dört yılda tamamlanan sözlük, hukukçulara tanıtıldı

Tahir Elçi’nin Hayali Dört Yıl Sonra Gerçek Oldu

Öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin girişimiyle başlatılan "Kürtçe Hukuk Terimleri Sözlüğü" tamamlandı. Dört yılda tamamlanan sözlük, hukukçulara tanıtıldı.

Tahir Elçi’nin Baro Başkanı olduğu dönem, merkezi Diyarbakır’da bulunan Mezopotamya Vakfı’yla birlikte “Kürtçe Hukuk Terimleri Sözlüğü" çalışmasını başlattı. Sözlüğün yazımı için 50’ye yakın hukukçu, dilbilimci ve akademisyen görev aldı. Dört yıl süren çalışmaların ardından sözlük tamamlandı.

Sözlük Diyarbakır Barosu’nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Toplantıda konuşan Mezopotamya Vakfı Mütevelli Kurulu Başkanı Selim Ölçer, 2013'te kurulan vakfın kuruluş amacının üniversite açmak olduğunu, ancak siyasal konjonktürün değişmesiyle akademik çalışmalara yöneldiklerini söyledi. Vakfın akademik çalışmalarına durmadan devam ettiğini belirten Ölçer, aradan geçen 5 yılın ardından Kürtçe çalışmalarının kitaplarla ortaya çıktığını dile getirdi. Ölçer, “Akademik çalışmalarımızın sonuçlarını bugün alıyoruz. Onlardan birisi Kürtçe deyimlerin doğru yazılışı kitabı. Biri de hukuk kitabı. Tahir Elçi ,Yönetim Kurulu Başkanımızla birlikte bunun kararını verdiler ve çalışmalarına başladılar. Çalışmalar bugüne kadar geldi ve sözlük çıktı. Bu sözlükle gurur duyuyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Baro Başkanı Cihan Aydın, sözlüğün hikâyesinin Tahir Elçi’yle başladığını söyledi. Sözlüğü Tahir Elçi’ye armağan ettiklerini söyleyen Aydın, “Bunun hikâyesi, Tahir Elçiye kadar uzanıyor. 4 yıl önce Tahir Elçin'in inisiyatifiyle bu kitap çıkarıldı. Yürütmesini Mezopotamya Vakfı yaptı. Kürtçenin uzun yıllar yasaklanması sonucu gelişmesi ağır darbe aldı. Hayatın birçok alanında geri kaldı. Bunlardan biri de hukuk alanıydı. Bu alanda kendimizi sorumlu hissettik, küçük de olsa bir adım attık ve bu sözlüğü hazırladık. Bu çalışmanın yeni, güçlü çalışmalara önayak olmasını umut ediyoruz. Biz bu sözlüğü Tahir Elçi’ye armağan ediyoruz. Bu, onun bir hayaliydi” diye konuştu. Toplantıya katılanlara da birer sözlük armağan edildi.

218 sayfa olan sözlük iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Kürtçe hukuki terimlerin yine Kürtçe açıklamaları var. Bu bölümde ulusal ve ulusalararası hukukta kullanılan birçok terim yer alıyor. İkinci bölümde ise Hukuk terimlerinin Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Arapça ve Farsça karşılıkları bulunuyor.

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