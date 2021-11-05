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Tahir Gürmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tahir Gürmen'in şehit kardeşi kim? Lütfü Türkkan ne dedi?

05.11.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İyi Partili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gürmen'e sinkaflı küfür etti. Gürmen, kendisine hakaret ve küfür eden Türkkan'ın tekme de attığını belirtti. Bunun üzerine Tahir Gürmen'in kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...

Tahir Gürmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tahir Gürmen'in şehit kardeşi kim? Lütfü Türkkan ne dedi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Bingöl'e geldi. Tahir Gürmen “Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim” deyince Gürmen'in yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan küfür ve hakarette bulundu. Bunun ardından Tahir Gürmen'in kim olduğu merak konusu oldu.

TAHİR GÜRMEN KİMDİR?

Tahir Gürmen şehit ağabeyi olduğunu ifade etti. Tahir Gürmen'in kardeşi İsa Gürmen'in henüz 17 yaşındayken 1997 yılında PKK tarafından şehre atılan havan topu ile şehit olduğu öğrenildi.

Akşener’e Bingöl ziyareti sırasında tepki gösteren Gürmen, “Bu kadın beni mahkemeye verdi, ben ceza almışım. Şu an cezaevine gireceğim” dedi. Bunun üzerine güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılan Gürmen'in yanına İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan giderek ona küfür ve hakaret etti. Sonrasında konuya ilişkin açıklama yapan Tahir Gümren, “Evet gerçekten bana hakaret, küfürler eden o şahıs alttan da bana tekme vurdu” dedi.

Olayın ardından açıklama yapan Lütfü Türkkan ise, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü. Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız." ifadeleirni kullandı.

Tahir Gürmen kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tahir Gürmen'in şehit kardeşi kim? Lütfü Türkkan ne dedi?

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